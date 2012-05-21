欧盟非正式峰会料将讨论欧元区共同债券议题--官员

路透布鲁塞尔5月21日电---法国总统奥朗德(Francois Hollande)和持相同看法的欧元区领袖,料将在本周于布鲁塞尔举行的非正式峰会上推进欧元区共同债券设想.这将增加对持反对意见的德国总理默克尔的压力.

欧盟和美国高层官员表示,奥朗德在周末的八国集团(G8)会议上抛出欧元区共同债券的议题.当欧盟领袖5月23日在布鲁塞尔召开会议时,他可能会再度推动这个议题.

奥朗德料将获得意大利总理蒙堤、西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)及欧盟执委会的支持.执委会向来是欧元区共同债券的支持者,在去年底时曾针对可行性进行研究,但後来发行欧元区共同债券的提议被搁置一旁.

过去一个月欧债危机急速恶化,希腊可能退出欧元区一事不再是个禁忌,这使得欧元区共同债券的想法又浮上台面,许多经济学家和决策者认为这是重振市场信心的最佳办法之一.

"欧元区共同债券又变成重要议题,奥朗德若提出该议题,将会得到其他领袖的支持,"一位欧盟官员表示.

"这不是一夕之间就可实现的事情--有好多事需要先完成--但有制订推进欧元区共同债券的行动计画的想法."

周三召开的峰会将聚焦在经济成长和投资,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)希望领袖们能就刺激欧盟成长和就业达成明确的举措.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。