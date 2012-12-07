下周欧盟峰会将审查欧元区重整方案

* 报告在欧洲理事会主席范龙佩领导下,历时六个月完成

* 列出了重整货币联盟的三个步骤

* 目标是在2014年完成银行业联盟

* 建议设立独立基金,以应对"一次性"经济冲击

路透布鲁塞尔12月6日电---欧盟领导人下周将审查一份旨在完成银行业联盟并强化欧元区财政政策的详细计划,官员们担心解决债务危机的动能正在减弱.

在为12月13-14日欧盟峰会准备的报告中,决策制定者给出了分三步走的方案,他们希望能够借此强化经济和货币联盟,并避免威胁到欧元生存的问题重演.

报告在欧洲理事会和这次峰会的主席范龙佩领导下完成,有15页的内容,历时六个月完成,对6月时成员国元首提出的要求做出了回应.

报告罗列了完成银行业联盟所需的步骤,并建议制定一份由各成员国共同筹资的单独预算,以应对欧元区经济体面临的一次性冲击.欧盟执委会、欧洲央行和欧元区的财长也参与了报告的制定.

"一个更有韧性、更为一体化的经济和货币联盟,将能够缓冲欧元区国家面临的外部经济冲击,"该报告指出.

建立银行业联盟的努力正在进行中,但其间亦有波折.这一过程由三部分组成,即为欧元区所有银行创设一个统一的监管机构,设立一项基金来逐步关闭问题银行,而且充分协调各成员国保障存款的机制.

虽然第一步--即在欧洲央行之下构建统一监管机制--原定於今年年底前完成,但欧盟各成员国财长无法就该机制应如何架构,以及欧洲央行应享有多大权力,以及这种权力是否与其货币政策目标相冲突达成一致意见.而在最後一个问题上的分歧尤为严重.

各国财长定於在峰会前一天12月12日再次碰面,希望在欧盟领导人聚首前达成一致.不过在2013年初之前,他们不太可能会达成确定性的协议,部分是因为德国方面的担忧.

一旦合法性问题得到解决,欧洲央行料会逐步接手监管所有6,000家欧元区银行的职责,不过这一过程的完成最多需要一年的时间.范龙佩在其报告中称,欧洲央行全面监管应在2014年1月1日前就绪.

到那时,处境挣扎的欧元区银行或许可以由该地区的援救基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)直接进行资本重组.该基金有5,000亿欧元的规模,而且已於10月开始运营.

根据报告制定的复杂框架,到时欧元区成员国亦应就如何协调各自的关闭问题银行机制,以及如何协调各自的存款机制达成共识.

**雄心壮志**

就像欧盟(EU)执委会主席巴罗索此前给出的蓝图一样,范龙佩的报告内容更具雄心,不单单限於建立银行业联盟,甚至涉足了可能会令成员国担心其主权的艰难领域.

范龙佩报告提议建立一个基金,为达到经济和其它约定目标的成员国提供"财政奖励".

范龙佩的报告暗示,这可能成为未来某个时刻联合发行欧元区债券的基础.德国对联合发债的议题高度敏感,担心最终自己因此要为别国的过度支出埋单.

报告甚至提出了建立欧元区财政部的可能性,暗示可实施欧元区统一税收政策.这则是另一个敏感的主权问题,可能会引发激烈争论.

官员们强调,报告并不是就未来的政策,而是提供一个讨论的基础.他们也承认部分想法不太可能实现.(完)

--编译 李春喜/兰秀娟/梁睿雪;审校 王洋

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