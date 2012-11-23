《热点透视》欧盟峰会料对出资还款问题糊弄过关 浪费宝贵反思机会

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon; 编译 李春喜
路透伦敦11月22日电---极具戏剧张力的一幕幕即将登场.用力甩门、发表激昂慷慨声明、夸大其词的威胁、还有更多抢夺眼球的举动.未来三天,欧盟的预算峰会就像一场圣诞节期间的舞台剧,徐徐拉开大幕,每个人都将扮演自己该有的角色.
德国总理默克尔将会为实行节支措施进行宣讲,法国总统奥朗德为农业补贴予以辩护,而英国首相卡梅伦将会怒斥"欧盟的官僚作风",并坚定地扞卫欧盟对英国出资的还款.这次峰会很可能不会达成任何妥协,因为各国对欧盟未来七年的预算框架太缺乏共识,而且太多问题仍然存在争议.领导人可能会同意晚些时候再进行磋商.不过,这会使他们错失一次好机会,认真考虑在经济危机之际究竟该把钱花在什麽地方,以及当前背景下团结一致的意义.
在峰会前的数周,外界似乎都在担心英国会投否决票.但否决之前也要先做出个协议,而目前还差得很远.英国坚持要求将实质支出冻结,这几乎肯定会得获得采纳,这样卡梅伦就可以功成而返,并很有信服力地宣传欧盟听取了自己的要求.但欧盟执委会提出2014-2020年削减1.025万亿(兆)欧元欧盟预算的建议,必须小心设定削减目标,否则将面临其他国家的否决.
然後就是欧盟对英国出资还款的问题.该政策大约在30年之前达成协议,当时英国还相对不那麽富裕.此後,德国等国家也获得了类似的还款,但与英国每年获得的36亿欧元相比只是很小的一部分.目前英国是欧盟预算的第四大净出资国,排在德国、法国和意大利之後.法国和意大利未享有欧盟还款,从而使其向英国还款贡献的比例高於其他国家.
在欧盟当前的背景下,让意大利为英国出资是否合理?更基本的问题是,考虑到东欧的需求,如果每个国家都坚持要回一部分自己的出资,那麽团结的意义又在哪里?在当前的激情之下,很不幸地,他们不会为此展开讨论.(完)
--译文审校 张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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