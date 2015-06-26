焦点：欧盟峰会计划讨论各项危机 但希腊可能让其无暇他顾

匈牙利Bicske一处移民接待中心外铁丝网后的欧盟标识旗。 REUTERS/Laszlo Balogh

路透布鲁塞尔6月25日 - 欧盟(EU)领导人周四开始峰会的时候，将面对一张可怕的危机清单：移民涌入南部边界，俄罗斯在东部咆哮，英国威胁退出欧盟，以及急需创造就业。

但希腊与其债权人之间意志的较量，看来将占用这次24小时布鲁塞尔峰会的大部分时间，尽管沮丧的欧盟领导人努力把这个问题推给疲惫不堪的财长们去解决。

周四晚间的日程以英国首相卡梅伦为中心。他已正式要求欧盟在英国就是否退出欧盟举行公投之前进行改革。

“晚餐大菜本来应该是英国，”一名欧盟官员表示，“现在我们以希腊为主菜，把英国当作餐后甜点。”

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将主持这次峰会。为了避免周四峰会受到希腊问题干扰，他此前要求各国政府领导人必须出席周一的欧元特别峰会，以向希腊总理齐普拉斯表明这些领导人并不比他们的财长容易对付。

但截至周四，在布鲁塞尔持续24小时的磋商并未能弥合对改革换金援协议的分歧。欧盟官员表示，尽管这不在正式议程内，峰会可能还是不得不在这件事上花费一些时间。

图斯克称自己有种“预感”，希腊问题会有个“圆满的结局”，但预计还需要几个小时的磋商。德国总理默克尔称，各国领导都不想纠缠于这件事。

**希腊困局**

希腊2008年陷入危机，由于采用欧元，无法通过本币贬值摆脱债务危机。希腊问题也是欧盟面临的错综复杂的挑战之一，这几项挑战包括希腊退出欧元区、英国退出欧盟、俄罗斯以及移民问题。一位分析师本周称，这些问题是主导此次峰会的“四骑士”。

包括默克尔和西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在内的保守派领导人在峰会前举行会晤，期间对希腊左翼政府的失望情绪显而易见。欧盟官员Antonio Lopez-Isturiz表示，在讨论希腊问题后，剩下时间将讨论移民和英国退出欧盟问题。

一位保守派官员补充称，“这件事花费了大量的时间和精力，而我们本应把这些时间和精力花费在其他非常紧迫的问题上，这真令人沮丧。”

各国财长已不掩饰对过去四个月希腊协商策略的不满。芬兰财长斯图布(Alexander Stubb)表示，各国领袖已经为了毫无成果的会议“浪费了一大堆飞行哩程”。

**经济与移民问题困扰英国**

即便修补了希腊问题，欧洲仍有诸多麻烦需要操心。

从某种程度来看，欧元区许多国家有可能面临希腊经济问题的明显翻版，包括近期接受纾困援助的二线国家以及意大利，甚至连法国皆然。

峰会讨论的议题，包括让欧元区更稳定、更具活力的建议；另外也将讨论如何在五亿人口的整个欧盟市场，妥善利用新的数码服务。

不过这些议题可能不会受到太多关注。

欧洲的经济趋势，以及对英国经济可能因欧元区设定的规则而蒙受损害的担忧，都是英国首相卡梅伦承诺国人在2017年之前就欧盟去留进行公投的诸多理由之一，除非他能就相关条款重新协商。

移民问题亦然。欧洲的开放边境引发公众担心，非洲和中东人会想拼命横越地中海移民到欧洲，一如当初东欧前共产国家人民朝西移民那样。

移民问题部分是由于欧元区南部失业率高企，部分则是因为西方支持“阿拉伯之春”运动后在利比亚和中东动乱频发。移民问题也影响希腊。图斯克正寻求对一项移民分配计划的支持，将4万名叙利亚和非洲厄利垂亚难民，从希腊和意大利重新安置到其他欧盟国家，不过许多人已驳斥这个提议。

在各国政府试图控制移民潮之际，本月在意法边境、连结英法的海底隧道、匈牙利和奥地利之间，都发生了外交和实际的对峙。

一些人谴责意大利，特别是希腊，未能监控通过地中海抵达其海岸的移民，反而漠视移民北上。

**俄罗斯难题**

一名希腊部长上个月扬言，将不再试图阻挡移民，让移民“大量涌入”欧洲。

希腊政府另一些人则提醒称，该国若是破产，可能会转而求助其旧有的东正教盟邦俄罗斯--这让北大西洋公约组织(NATO)其他成员，尤其是美国都担忧不已，而目前欧洲正为英国退出欧盟问题感到苦恼。

西方为惩罚俄罗斯对乌克兰的行动而对俄实施贸易制裁，正伤害到欧洲本身的经济，也让欧盟领导人间团结一体的信心薄弱。由于俄罗斯在联合国拒绝支持对利比亚人贩采取更多积极军事行动，让欧盟对移民危机的应对更为复杂。

欧盟政府本周将对俄罗斯的制裁延长到1月，让峰会腾出时间，不必再讨论俄罗斯的问题。但那些希望不计任何代价都要采取强硬立场的人士，以及担心孤立俄罗斯可能提高冲突风险的人士间，依然存在严重分歧。

欧洲改革中心的Rem Korteweg称，“天启四骑士(四大问题)...环环相扣，相互影响。”

“唯一能够解决其所引发问题的方法，就是各国政府需将欧洲整体解决方案的重要性，置于狭隘的各国议程之上。如果找不出欧洲整体的解决办法，四大问题将继续引发紊乱、不稳定和交相指责。”(完)

(编译 张涛/李爽/陈宗琦/张若琪 审校 张荻/许娜)

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