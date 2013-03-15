欧洲经济：欧盟峰会将聚焦于撙节举措歧见及社会成本

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透布鲁塞尔3月14日 - 欧洲各国领导人周四齐聚布鲁塞尔，这次他们面对的金融市场压力较小。撙节举措歧见，以及如何最好地解决债务危机带来的社会成本，将主导本次峰会。
欧盟领导人在这次为期两天的峰会上将有机会讨论预算政策，迹象显示，只要法国、西班牙和葡萄牙维持减债趋势，就有可能给予他们更多时间来实现赤字目标。
欧盟成员国会前声明呼吁“支出和收入举措要有适当的调配”，一些国家认为这意味着赋予撙节举措更多灵活性，但德国等国可能不同意这样的解读。
提倡严格预算规定的荷兰首相吕特(Mark Rutte)在参加会议前的间隙表示，“我们将讨论经济成长和就业，以及如何对抗欧洲目前的经济恶化趋势。”
“同时，我们既需要实施必需的撙节计划，又要进行结构性改革，以改善经济，我们还要就这一问题取得共识。”
欧盟领导人在会前声明中强调对低增长和高失业的担忧，承诺要实施“年轻人就业计划”，未来七年，该计划将向欧盟受影响最严重的地区拨款近60亿欧元资金。(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。