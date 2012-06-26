欧盟峰会前市场怀疑情绪料推高西班牙借贷成本

* 西班牙将标售最多30亿欧元规模的短期公债

* 借贷成本预计将升至去年11月迄今高位

* 西班牙财政部标债将依赖国内支持

* 标售结果将在0840GMT左右公布

路透马德里6月26日电---西班牙短期借贷利率周二有可能升至超过六个月来最高水平,投资者怀疑欧元区领导人是否已准备好采取坚决措施来应对地区问题,因此将要求得到更高的回报.

西班牙周一正式向欧洲请求援助该国银行业,援助规模最多为1,000亿欧元.但此举未能消除市场对於该国如何修复财政的怀疑.多数人担心,西班牙正滑向程度较深且时间持久的经济衰退.

西班牙财政部周二将标售规模在20亿到30亿欧元(25亿-38亿美元)间的三个月和六个月期国库券.尽管需求料将坚挺,其中多数来自於国内银行,但马德里当局有可能被迫需要支付较高成本.

周一,西班牙三个月期国库券收益率在二级市场报1.8%左右,六个月期报2.7%左右,几乎是5月标售时得标利率的两倍,也是去年11月以来最高.

意大利日内稍後将标售零息债券和通胀保值债券.欧盟将於周四、周五举行峰会.

"我们预计这次峰会不会有任何能扫除市场疑虑的成果.在扩大欧洲纾困基金和西班牙银行业救助计划方面,可能会有一些明确信息,但整个峰会还是有让人失望的风险."法国农业信贷银行策略师Orlando Green说道.

他预计这些国家的银行会充分吸收这次公债发行.

但是困苦挣扎的银行业已经演变为恶性循环的一部分,预计欧盟领袖在布鲁塞尔开会时会予以讨论.这些银行满持此前被认为'无风险'的主权债务.

**主权和银行评级的关联**

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一下调西班牙28家银行的长期债务和存款评级,同时也下调了两家银行的发行人评级.本月稍早,该机构将西班牙主权债信评级下调至仅高於垃圾级别的水准.

在被下调评级的银行中,西班牙国际银行(SAN.MC)长期评级从A3下调至Baa2.但其仍处於可能进一步调降评级的观察名单之中,也就是说,这家欧元区最大的银行有可能被继续调降评级.

上周西班牙政府被迫为一年期和五年期公债支付欧元问世以来最高的利率,因市场预期该国政府可能被迫在第一笔针对银行业的救助之後,寻求全面的主权救助.

上周标售过後,西班牙完成了61%的中长期发债计划.此前在去年12月和今年2月,欧洲央行进行低成本融资操作激励银行买入主权债,而西班牙也掌握此一机会发债.

此後西班牙融资成本达至欧元问世以来的纪录高位.周一晚间,10年期西班牙和德国公债利差为507个基点,低於上周所创的逾580个基点.

国际投资者不愿买入西班牙债券,即便是短期债也不愿涉水,在此情况下国内银行业继续为公债提供最後的支撑.

尽管西班牙政府给予欧洲央行(ECB)出手救援的压力,但周一的数据显示ECB没有重启帮助欧元区疲弱国家的公债购买计划.(完)

--编译 洪曦/田建华;审校 张明钧

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