欧盟峰会措施不足以全面救活西班牙

资料图片显示一面镜子上的欧元现钞和外汇图表。 REUTERS/Dado Ruvic

路透马德里7月3日电---尽管欧盟峰会达成了帮助西班牙债务累累的银行业并压低借款成本的措施,但西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)仍将难以避免申请全面的国家救助.

上周五欧元区领导人同意允许救助基金从明年开始直接援助西班牙银行业,并买入债券来支持困境中的成员国,试图遏制欧债危机.

但是该协议缺失细节,并且在欧盟谈判桌前奋争的拉霍伊,仍将面临长期且艰难的谈判来敲定此项援助.与此同时,西班牙经济衰退加重,公共赤字上升且劳动大军中每四个人就有一个人找不到工作.

投资者和官员们称,除去为银行业融资准备的最高达1,000亿欧元的资金,其他措施到位速度或不够快,该国为保持运行或需要更多的资金.

"西班牙仍未脱离险境.该国总债务,公共的和民间的仍很庞大……能否快速资本重组是关键."参加峰会的一名欧盟高级官员如此说道.

为防止国有化的银行业者Bankia (BKIA.MC)、CatalunyaCaixa、NovaGalicia和Banco de Valencia倒闭,未来数周至少需要400亿欧元.西班牙政府消息人士称,尚不清楚这笔钱从何而来.

西班牙定於7月9日前签署银行业资本重组的谅解备忘录,但许多细节仍不清楚.

另外西班牙政府必须继续进行常规债务融资活动,今年还要发行1,000亿欧元债券.

由於今年稍早市况较好,财政部的国库有约400亿欧元的现金,但在10月的最後10天又将有275亿欧元债券到期,问题看似非常棘手.

**反应笨拙**

西班牙的问题之一是,有关该国公共财政与银行体系状况究竟如何,政府先後给出的一系列信号令人摸不清头脑.西班牙政府此前曾坚称无需主权救助.

拉霍伊在其它欧洲领导人面前已严重丧失信誉,可能很难以迅速重塑信心.欧盟峰会之後,西班牙公债收益率虽已小幅下跌,但有关协议的质疑情绪开始重新在市场中滋生.

"说得好听一点,他是有些笨拙,但我想说,他真的是糟透了,"前述官员称,"我倒要看他能坚持多久,以这种成本来继续为他的国家融资."

10年期西班牙公债收益率周二跌4个基点至6.36%,但距离7%不远.7%已被证明是一个难以为继的融资成本水平.

对银行业的400亿欧元援金,将令西班牙债务与国内生产总值(GDP)之比到年末时接近84%,而居高不下的公债收益率或令这一比例更高.

拉霍伊正考虑新的税务措施,包括上调增值税、退出新的能源税以及结束房地产税惠政策,借此来填补不断上升的赤字.但许多分析师认为,这只会加重西班牙三年来的第二次经济衰退.

西班牙中央政府1-5月赤字与GDP之比为3.41%,接近年终目标3.5%.

尽管欧盟执委会和德国都表示,西班牙压低赤字与GDP之比至3%以下的限期可延後一年至2014年,但西班牙政府仍受到欧盟成员国的密切监督.

**时间压力**

民间投资者一直担心1,000亿欧元抒困贷款计划将让他们在西班牙违约清算时,成为最後得到还款的投资人,他们由此对西班牙免于这项规定的决定表示欢迎.

注资西班牙银行业的成本会转移到欧洲抒困基金,从而降低西班牙债务受到的影响,这也让他们感到满意.

"简单讲,我们认为欧洲攻克了比我们先前预期更多的坚冰,但还有很多等待他们去打破.会有更多'重要峰会'的."德意志银行经济分析师Gilles Moec在投资者报告中写道.

欧洲官员称,峰会结束後还有许多未解之题.

尽管西班牙计划7月9日前就1,000亿欧元银行救助计划达成共识,但西班牙政府也表示,将在10月前进行新的银行压力测试,重点关注七家银行.

因此,救助该国银行的最终账单数额得等到年内稍晚才能清楚.

也有一些国家可能阻止欧盟的计划.芬兰称,将阻止欧洲稳定机制(ESM)购买二级市场公债,荷兰也暗示反对购买债券的想法.

包括德国在内,许多国家的议会预计将逐例审批债券购买计划,意味着灵活性可能不像最初预计那麽高.

此外,西班牙能否容忍请求抒困基金购买自己债券所附加的条件,也还是未知数.(完)

--编译 田建华/梁睿雪/程琳; 审校 高琦/随芬

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