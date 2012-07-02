欧盟峰会默克尔败北? 只有时间才能验证

路透柏林7月2日电---乍一看,在上周挽救了欧元的欧盟峰会上,最大赢家是意大利、西班牙和法国领导人.

意大利总理蒙蒂、西班牙首相拉霍伊和法国总统奥朗德结成有力同盟来挑战德国总理默克尔.在这次利害攸关的峰会上,默克尔突然松口,似乎表明蒙蒂、拉霍伊和奥朗德有能力让她在危机解决方案上做出重大让步.

但是,如果欧元区从今往後数年未见拆夥,那麽在布鲁塞尔的马拉松峰会上,默克尔在欧盟峰会上被迫接受的政策有多少,从其他首脑那里换取的条件就会有多少.

贝伦贝格银行的Holger Schmieding指出:"蒙蒂、拉霍伊和奥朗德现在满意地宣扬这是一次胜利,很能说明默克尔的外交技巧."

由於她的计划成败取决於欧盟峰会结束几小时後登场的议会表决,她事先摆出了坚定不移的公开立场.这使她看上去像是做出了退让,然而实际上,她的要求可能已经大部分得到满足.

默克尔在周五最初几小时里做出的最大让步,是同意让欧洲稳定机制(ESM)直接为困难银行注资.

根据峰会後的转述,意大利总理蒙蒂威胁称将不支持新的欧洲"成长协定"之後,默克尔态度软化.默克尔急需这项协定才可能在当天稍晚赢得德国议会的关键表决.

然而,欧盟数位高级官员对路透说,事实上,默克尔在峰会开始前数日,即私下暗示她可以接受直接重整银行资本的想法.

默克尔的条件是需支持柏林方面的一个主要要求,即成立一个由欧洲央行掌理的银行业集中监管机构.

峰会达成了协议,但有关这个新机构该如何运作、拥有何种权力、又会监督哪些银行等细节,仍然不明朗.

不过这个机构的成立,仍可视为默克尔的胜利,她向来主张以严格的中央管控来整合欧洲.一旦欧盟官员在下半年让计画成形,蒙蒂、拉霍伊及奥朗德可能才会恍然大悟到它所隐含的主权权力缩减.

"峰会的基调肯定看来是梅克尔的一大挫败,不过从协议的实质面来看,我并不认为如此,"布鲁塞尔智库Bruegel的副主管Guntram Wolff说.

"直接重整银行资本尚须等到新的银行监督机构成立且运作.而这一直是默克尔的策略--唯有在合适的管控就位後,才愿意提供援助."

**期望管理**

尽管默克尔的强硬派作风使其在希腊招人痛恨,英国左翼杂志New Statesman称其为"欧洲最危险的领导人",但默克尔近期却不寻常地显示出愿意在短期抗击危机方面做出妥协.

上月德国宣布准备为西班牙多提供一年时间来实现其减赤目标.德国官员亦打破战後禁忌,容忍德国出现更高通胀水平,从而帮助南欧夥伴国.

在布鲁塞尔峰会上,默克尔同意为西班牙提供的ESM贷款可以没有"优先债权人身份",这一举措可降低民间投资者逃离西班牙债券的速度.

但对意大利的让步最多也只算温和,因德国官员坚决反对蒙蒂关於欧洲救援基金未来购买意大利债券应将附加最少条件的提议.

欧盟在布鲁塞尔达成的1,200亿欧元"成长协议"被视作奥朗德的重大胜利,他在竞选总统过程中极力反对默克尔的撙节政策,并誓言找到新资金来支撑受衰退打击的南欧经济体.

但这场胜利的象徵性意义多於实际意义.这笔资金的大部分将来自已经承诺但未经使用的欧盟结构性基金.

那麽为什麽诸多方面认为此次峰会为默克尔的一大打击呢?畅销的德国画报称,默克尔在布鲁塞尔"遭受意外打击",而颇有影响力的明镜周刊写道,她成为南欧国家的"俘虏".

在峰会前夕她之所以需要保持超强硬词令的一个原因,可能在於让存疑的德国议员们在周五欧盟危机举措投票前仍站在她这边;周五为国会夏季休会的最後一日.

欧盟消息人士表示,尽管在峰会之前数日就已经同意对银行业直接援助,但德国方面仍坚持对此保持低调.

若默克尔事先暗示将达成协议,则周五欧洲稳定机制(ESM)及预算纪律公约等国会表决就无法获得多数支持.

"默克尔已经成为其自身期望管理下的受害者."德国明镜周刊周日指出.

到了最後,德国国会议员在投票之前只有数小时时间来消化峰会的成果.在延後表决威胁及国会议场的争辩之後,国会议员们成功地支持新的对抗危机举挫.

不过默克尔中间偏右执政联盟中仍有约二十余名的议员反叛,并拒绝支持她,这是保守阵营中益发令人不安的一个现象.

欧洲领导人没有时间在峰会中详细讨论的问题--默克尔正初步推动的欧洲迈向某种形式的财政同盟,可能成为2012下半年的主要议题,且有可能决定默克尔的政治命运.(完)

--编译/审校 程琳/李婷仪/石冠兰/张明钧/隋芬

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