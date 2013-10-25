默克尔公开指责美国监听行为

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔10月24日 - 德国总理默克尔周四指责美国破坏两国信任。此前有情报称，美国监听了默克尔的私人手机通话，她也暗示与美国达成的数据协议或许不得不作出修改。
默克尔在布鲁塞尔表示，她已于周三晚间与美国总统奥巴马通话，指出这种行为是不可接受的。
她对记者表示：“这不仅关乎我自己，这关乎每个德国公民。我们需要和我们的盟友及伙伴保持信任，而现在这种信任必须重建。”
“我再次重申，在朋友间搞间谍活动对任何人都是不能接受的，德国公民也一样。”
这也是默克尔首次公开发表措辞强烈的评论。德国政府周三表示，他们有证据显示默克尔的手机遭到美国国家安全局(NSA)“监听”。德国外长召见美国驻德国大使讨论此事，外交官表示，这在过去60年中几乎前所未有。
英国《卫报》周四报导称，一名NSA的外包服务人员，亦是一名美国官员提供了35名曾被监听的世界领导人的电话号码。
此事的披露可能影响到美国和欧盟间的主要立法和贸易计划，因部分德国议员称，应暂停关于美欧自由贸易协议的谈判。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。