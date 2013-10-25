默克尔公开指责美国监听行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月24日 - 德国总理默克尔周四指责美国破坏两国信任。此前有情报称，美国监听了默克尔的私人手机通话，她也暗示与美国达成的数据协议或许不得不作出修改。

默克尔在布鲁塞尔表示，她已于周三晚间与美国总统奥巴马通话，指出这种行为是不可接受的。

她对记者表示：“这不仅关乎我自己，这关乎每个德国公民。我们需要和我们的盟友及伙伴保持信任，而现在这种信任必须重建。”

“我再次重申，在朋友间搞间谍活动对任何人都是不能接受的，德国公民也一样。”

这也是默克尔首次公开发表措辞强烈的评论。德国政府周三表示，他们有证据显示默克尔的手机遭到美国国家安全局(NSA)“监听”。德国外长召见美国驻德国大使讨论此事，外交官表示，这在过去60年中几乎前所未有。

英国《卫报》周四报导称，一名NSA的外包服务人员，亦是一名美国官员提供了35名曾被监听的世界领导人的电话号码。

此事的披露可能影响到美国和欧盟间的主要立法和贸易计划，因部分德国议员称，应暂停关于美欧自由贸易协议的谈判。（完）