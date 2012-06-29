欧盟峰会聚焦西班牙意大利救助举措

德国总理默克尔（左）和意大利总理蒙蒂在欧盟峰会拍照期间交谈。 REUTERS/Guido Bergmann/Bundesregierung/Pool

* 欧盟领导人在如何应对危机的问题上分歧严重

* 重点讨论了使用欧盟抒困基金购买西班牙和意大利债券--消息人士

* 默克尔称,要想共担债务必须首先控制预算

* 就经济成长方案达成共识

路透布鲁塞尔6月28日电---欧洲财长们周四讨论了降低西班牙、意大利借债成本的紧急措施,而欧盟各国首脑在欧债危机解决方案上分歧严重.

法国总统奥朗德抵达欧盟峰会会场时称,预计能够就如何紧急帮助欧元区举债成本高到难以为继的国家达成共识.

他告诉记者:"我来此是为了达成快速解决方案,以帮助那些虽然尽了极大努力修复公共财政,但仍在市场上遭遇最大困难的国家."

这是2010年初欧债危机爆发以来召开的第20次欧盟峰会.

决策者看淡任何迅速解决危机的前景.这场危机已迫使希腊、爱尔兰、葡萄牙、以及目前的西班牙和塞浦路斯寻求国际救助.

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)在峰会上表示:今天,欧洲各地的人们对布鲁塞尔,对本次峰会均投下担忧的目光,因为他们担心欧洲计划离灾难只有一步之遥."这反映出公众对欧元未来的忧虑.

各国立场非常分歧,甚至在周四峰会召开前,欧盟消息人士就表示,7月中旬或会举行另一场峰会,以试图缩小分歧.

峰会结论草案显示,欧盟领导人将要求欧盟四大官员在12月前就迈向真正的经济与货币联盟制定一份详尽且有时限的路线图.

但市场可能不会等太久.

意大利指标借款成本周四触及六个月高位,令总理蒙蒂在此次峰会上敦促德国让步的压力陡增.

意大利与西班牙最近不时祈求支援,但却碰到德国等国的冷脸.不过,高层财政官员正准备一份短期方案,欧元区首脑们或许会在周五采纳.

三名欧盟消息人士称,财政官员们的研究重点是,如何运用欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)参与西班牙、意大利债券标售.

这些消息人士称,这个短期方案还可能包括:如果西班牙发行以国家资产或税收作担保的债券,将可免除ESM对西班牙的优先债权人地位.ESM贷款的优先地位让很多投资者忧心忡忡.

消息人士表示,意大利和西班牙还是需要主动申请支援,并且需要遵守财政政策方面的要求和国际监督.但他们可能不会被要求做出比现在更多的节支和结构性改革.

消息人士表示,所讨论的另一个设想就是德国先前反对的方案,即允许该纾困基金直接提供贷款用於银行业资本重组,而不会影响到受困国家政府的财政状况.

爱尔兰财长Michael Noonan表示,目标是将意大利10年期借款成本从周四时的6.19%降至4%左右.但其他官员表示,并无达成具体利率目标的计划.

"西班牙的问题在於如何对银行业进行资本重组,同时又不致加重该国整体债务负担,"Noonan说.

**德国国内强烈要求默克尔坚持强硬立场**

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在比原定时间晚数小时後宣布,达成有关1,200亿欧元刺激经济成长的方案.推迟宣布表明就连那种规模的举措也经过了大量的讨价还价,而且那还是事先大致取得一致的方案.

德国国内强烈要求默克尔坚持强硬立场,拒绝所有要求德国担保欧洲借款或银行业的要求,而欧元区一些国家的领导人认为,这也许是挽救欧元区的唯一办法.

蒙蒂也承受着来自国内的巨大压力,需要在降低该国借款成本方面取得成果,否则其政府面临垮台的风险.

峰会前一名资深德国政府消息人士在柏林的记者会上看淡西班牙和意大利借款成本飙升.

"我们警告不要人为加剧恐慌情绪,"他说.

范龙佩和欧盟执委会主席巴罗索已设定数项长期目标,包括中期内创建一个欧元区财政部并发行共同债券,以及建立银行业联盟.

欧元触及三周低点,全球股市下跌,因投资者押注这次峰会不会拿出应对危机的具体措施.10年期西班牙公债收益率(殖利率)升破7%的警戒水准.(完)

--编译 程琳/王翔琼/郑茵;审校 张涛

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