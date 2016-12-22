欧洲法院裁定西班牙银行业者需偿还客户42亿美元 股价大跌

路透马德里12月21日 - 欧洲最高法院(欧洲法院)周三推翻西班牙的裁决，认定西班牙银行业者必须偿还客户逾40亿欧元(42亿美元)，这给一些银行带来新挑战。西班牙原先的裁决，对与一争议性抵押贷款条款有关的义务设定了上限。

西班牙银行甚至必须对2013年5月以前的客户损失进行赔偿；当时西班牙最高法院宣告称，如果条款没有明确呈现，则那些利率不得低于某一指标水准的抵押贷款无效。

欧洲法院周三裁定所带来的新费用，可能令银行业获利雪上加霜。处于纪录低位的利率，以及贷款池萎缩导致的激烈竞争，已侵蚀银行获利，并引发更多合并。

西班牙经济部长德金多斯周三对记者表示，该国金融系统相当健全，能够因应上述裁决的后果。

Banco Popular (POP.MC)将面临约3.3亿欧元的新费用。该银行体质较弱、被视为潜在收购目标。Banco Popular在西班牙银行股中跌幅突出，收盘重挫5.8%，至0.954欧元。

Banco Sabadell (SABE.MC)、Caixabank、西班牙对外银行(BBVA) (BBVA.MC)以及Liberbank (LBK.MC)股票也受到裁决的重创，这几家银行对上述“保底条款”(floor clauses)曝险最高。该条款是在金融危机期间作为安全网推出的。

西班牙对外银行与Caixabank (CABK.MC)表示，裁决可能分别给他们带来12亿欧元与7.5亿欧元的成本。

欧洲法院的一名发言人士表示，其裁决是最终裁决，不得上诉。(完)