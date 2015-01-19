香港《信报》：突击脱欧 瑞士央行手尾长

（1月19日财经评论）

习广思

去年曾经多次提及炒欧罗兑瑞郎冲击1.2瑞郎关口的机会，指出在1.21瑞郎沽欧罗兑瑞郎虽然只能赚取微利，但近乎是必胜仓位；然而，不少对冲基金却认为，到了1.2瑞郎之后买入欧罗兑瑞郎才是必胜仓位。大量这类博瑞士央行死守1.2瑞郎的仓位，令市场风声鹤唳，不少中型及大型对冲基金损失惨重。瑞士央行于本月15日宣布取消1.2瑞郎兑换上限前，据路透数据，全球金融市场有超过35亿美元押注瑞郎汇率将下跌，为逾一年半以来最重造淡仓位。如此庞大的仓位数量，有其独特原因。

早于去年11月，欧罗兑瑞郎汇价已经跌至1.202瑞郎水平，并在该低位横行了两个半月，在外汇市场，20点子的“极限”损失风险，可说是微不足道，于是吸引了大量深信瑞士央行的散户及对冲基金累积瑞郎淡仓仓位。他们炒现汇或期货还好一点，如果累积的是期权合约，根本连成交的机会都没有，期权合约就被大量“KO”，散户的保证金户口应该绝大多数变成负数，对冲基金也出现庞大账面损失。不过，更大伤亡在坐盘的外汇经纪商身上。瑞郎地震引发的破产个案不断增加，一家美国网上券商表示，巨额的客户债务可能使其资本难以达标。一家纽西兰交易商Global Brokers NZ Ltd.更要关门大吉。另一网上外汇经纪商FXCM则较幸运，获注资3亿美元。

瑞士央行的决定对市场造成前所未有的震荡，FXCM称，其账面出现约2.25亿美元的客户欠款。瑞郎兑欧罗汇率一度飙升41%，是有史以来最高升幅，兑其他150多种货币的汇率升幅均超过15%，市场波动率跳升至一年多以来最高水平。瑞郎一下子裂口急升，沽了瑞郎的投资者根本逃生无门，招致重大损失。一般来说，外汇孖展合约杠杆极高，20倍是等闲事，一只货币的汇率瞬间急升41%，对持仓的孖展客来说是一场灾难。不过，经过近日的大升值，相信瑞士央行将出手干预。瑞士政府上月指出，未来两年该国经济将转强，但增速慢于预期，维持2014年经济增长率预估1.8%，但把2015年经济增长从去年10月预期的2.4%调低至2.1%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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