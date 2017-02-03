消息人士称欧盟将批准中国化工收购瑞士先正达的交易

路透布鲁塞尔2月2日 - 两位知情消息人士周四透露，欧盟反垄断监管机构将有条件地批准中国化工集团以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达(SYNN.S)。

该交易对中国而言非常重要，中国是全球最大的农业市场，希望为国内众多人口寻求粮食供应保证。先正达的高端农化以及享有专利保护的种子产品将会促进中国的粮食生产。

中国化工集团已经同意做出小幅让步，以缓解欧盟执委会对这项收购的担忧。监管机构之前担心该交易可能导致农化产品价格上涨且选择减少。

其中一位消息人士表示，中国化工集团将在十几个欧盟国家内剥离对一些产品的国家注册，包括现有产品和几项待推出的产品。

上述消息人士称，这些产品基本都来自中国化工旗下部门以及以色列作物保护公司Adama，也有几项来自先正达。业务剥离不涉及工厂、设施和工作人员。Adama是欧洲非专利作物保护产品最大的供应商。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso未予置评。由于不在正常办公时间，目前暂无法联系到中国化工予以评论。先正达称，未收到欧盟执委会的任何决定通告。

这位消息人士表示，欧盟执委会可能下月宣布批准该交易，早于4月12日的截止日期。

先正达股价周四收高0.52%至426.7瑞郎，该交易已经获得美国监管机构的批准。(完)