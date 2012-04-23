欧盟限制向叙利亚出口奢侈品

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透卢森堡4月23日电---欧盟外长会议宣布，欧盟周一通过了针对叙利亚的最新制裁方案，因该国的流血冲突并未停止。
新措施将限制向叙利亚出口两种类型的商品：奢侈品和可能会被用於镇压活动的某些商品。
联合国已派遣观察员前往叙利亚执行监督任务，停火减少了暴力事件，但未能使暴力活动全面停止。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。