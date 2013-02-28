欧盟提议对中国陶瓷餐具课征长期进口关税

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟执委会提议对来自中国的瓷盘和其他餐具以及厨具施加长期进口关税,尽管去年底时有多数欧盟成员国反对.
欧盟建议的最终税率介于13.1-36.1%之间,低于去年11月订下的初步税率.
欧盟成员国必须对此进行表决.这类关税施行期间通常会持续五年.
执委会正在调查32件涉及倾销及关税补贴的案件,其中有21件与中国有关.
根据执委会数据,2011年进口自中国的陶瓷餐具和厨具总价值为7.28亿欧元,成为欧盟开刀的较大目标.(完)
(编译 李婷仪; 审校 杜明霞)
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