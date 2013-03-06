欧盟开始登记中国出口的太阳能产品 恐征收追溯性关税

* 欧盟对中国出口的太阳能面板展开调查

* 产品涉嫌倾销和享受补贴

* 周三开始登记相关进口产品，或实施追溯性关税

路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟执委会命令海关官员自本周三起开始登记从中国进口的太阳能面板，日后对这类中国产品的关税规定可能会追溯至本月开始。

欧盟执委会去年9月对中国太阳能面板展开反倾销调查，11月开始调查是否存在非法补贴案。

如果倾销案成立，欧盟最迟将在6月6日决定是否对进口产品征收临时性反倾销关税，确定征收最终关税的最后期限是12月5日，但需要成员国进行投票。

不过，由于欧盟对中国进口面板进行登记，倾销税可以追溯至3月6日。

根据周二欧盟官方出版物公布的相关规定，需要登记的产品涉及原产自中国或由中国发货的太阳能面板、电池和硅片。

2011年中国企业对欧盟的太阳能面板产品出口额为210亿欧元(273亿美元)，因此本次调查涉及金额是欧盟迄今规模最大的一次。

调查起因是由EU ProSun提起的申诉，该集团是以德国SolarworldSWVG.DE为首的25家太阳能面板厂商组成。

中国太阳能面板厂商包括英力绿色能源(YGE.N)，尚德电力STP.N和天合光能TSL.N。(完)

(编译 李春喜; 审校 郑茵)

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