苹果对欧盟的140亿美元补税裁决提起上诉

2016年9月2日，资料图为以爱尔兰国旗为背景拍摄的3D打印的苹果公司企业标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透布鲁塞尔12月19日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一对欧盟对其开出的140亿美元补税单提起上诉，之前欧盟公布了裁决细节，称苹果从爱尔兰政府获得相当于非法国家补助的优惠税收协议。

这家科技巨头的迎战立场凸显出其对欧盟执委会的愤怒。苹果称欧盟执委会在8月30日做出裁决前忽视了爱尔兰专家的证据。苹果的首席律师向路透表示，苹果是欧盟竞争事务执委“方便的攻击靶子”，因为能轻易地登上头条新闻。

奥巴马政府也对此表达了不满，称这是欧盟在帮自己获取最终应该流回美国的获利，美国硅谷的很多科技企业称，这再度证明，在新科技市场失利的欧洲正试图操纵针对他们的规则。

欧盟执委会发布的欧盟竞争事务执委维斯塔格裁决的编辑文本显示，维斯塔格周一否定了这些说法，也没有对该案发表新的看法。爱尔兰政府也就此裁决提起了诉讼。

根据路透对企业提交的监管文件的分析，苹果与爱尔兰当局达成的税务安排规定，苹果在针对过去10年间在海外市场录得的2,000亿美元获利缴税时，可享受3.8%的税率。

这一税率远低于苹果产品的设计、生产和销售部门所在国家的税率。苹果对美国当局表示，获利来自爱尔兰部门，这样就可享受低税率。但与此同时，苹果与爱尔兰也一致认为，这部分获利源自美国。

欧盟执委会编辑文本披露的信息中，包括一份苹果税务顾问与爱尔兰税务部门在1990年会面的记录；他们在会上讨论设立的苹果爱尔兰部门在当地缴税的获利上限显然是随意而定。

苹果的爱尔兰分支录得2.7亿美元净利的一年后，公司税务顾问建议在爱尔兰每年缴纳的税基不超过3,000-4,000万美元，因为其余部分可归到其他市场科技与营销业务之下。

“(苹果的税务顾问)承认，这一数字没有科学依据。不过考虑到这一数字的大小，这名税务顾问应该是希望该提议被视作是善意的，”欧盟执委会裁决中引述的税务专家称。

欧盟执委会认为爱尔兰给予苹果特殊待遇，以吸引该公司把欧洲业务总部设在爱尔兰，并通过该国输送获利。(完)