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国际财经 | 2016年 9月 7日 星期三 16:33 BJT

（更正）欧元集团主席称须打击避税以促进欧盟内部的公平

(更正：因译文有误，第二段改为“必须让大型跨国企业帮助承担社会成本”，非“必须进行更大规模的国际合作，以帮助满足社会成本”)

路透布鲁塞尔9月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二称，打击避税应成为欧盟当局促进平等的基石，欧盟各国寻求应对欧洲大陆日益兴起的民粹主义。

迪塞尔布洛姆称，必须让大型跨国企业帮助承担社会成本。上周欧盟执委会裁定苹果(AAPL.O)向爱尔兰补缴130亿欧元税款。

“个人或公司都应贡献出公平的份额，”他在智库布勒哲尔(Bruegel)举办的晚宴上说道。

“这意味着...改善纳税的合规情况。这是公平原则的一个基本问题。”

他还称，银行破产时应由所有人和投资者、而非纳税人承担损失，他并敦促实行税制改革，以减轻劳动者的财政负担。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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