（更正）欧元集团主席称须打击避税以促进欧盟内部的公平

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(更正：因译文有误，第二段改为“必须让大型跨国企业帮助承担社会成本”，非“必须进行更大规模的国际合作，以帮助满足社会成本”)
路透布鲁塞尔9月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二称，打击避税应成为欧盟当局促进平等的基石，欧盟各国寻求应对欧洲大陆日益兴起的民粹主义。
迪塞尔布洛姆称，必须让大型跨国企业帮助承担社会成本。上周欧盟执委会裁定苹果(AAPL.O)向爱尔兰补缴130亿欧元税款。
“个人或公司都应贡献出公平的份额，”他在智库布勒哲尔(Bruegel)举办的晚宴上说道。
“这意味着...改善纳税的合规情况。这是公平原则的一个基本问题。”
他还称，银行破产时应由所有人和投资者、而非纳税人承担损失，他并敦促实行税制改革，以减轻劳动者的财政负担。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。