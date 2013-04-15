欧盟每年因逃税损失1万亿欧元税收

美国三家地区联储在3月9日会议上要求保持贴现率不变-会议记录
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 欧盟一年逃避税金额相当于西班牙经济产出
* 5月欧盟峰会将讨论此问题
* 奥地利面临在透明度上遵守欧盟规定的压力
* 瑞士及列支敦士登担心将成为下个目标
路透布鲁塞尔4月12日 - 欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五表示，逃税行为造成欧盟每年损失约1万亿欧元收入，他宣布欧盟领袖将在下个月峰会讨论此事。
上述税收损失金额相当于西班牙一年经济产值，远超过对希腊、爱尔兰、葡萄牙及塞浦路斯的纾困总额4,000亿欧元。
“我们必须抓紧政治面动力升高的机会，处理这个重大问题，”范龙佩在网路发表的声明中表示。
范龙佩的声明，加上5月22日峰会将纳入这项议题，将使奥地利面临更大压力，必须在分享银行存户资料方面与欧盟其他国家一致。
在欧盟27个成员国之中，奥地利是唯一不愿同意加入欧盟存户资料自动交流规定的国家，奥地利财长希望维护银行保密性的长久历史。
欧盟官员表示，若所有欧盟国家加入欧盟储蓄指令，将有助打击逃税。欧盟储蓄指令是要求分享存户资料的法案。
卢森堡本周宣布，愿意从2015年1月起加入规定，使得奥地利成为唯一尚未加入的欧盟国家。
这个情势转变已经引起瑞士及列支敦士登提高警觉。
瑞士银行家协会周三表示，不认为瑞士需要考虑资料自动交流机制，因为瑞士并非欧盟成员国。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
路透旧金山4月11日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产负债表。
内阁府周三公布，2月核心机械订单较前月增加1.5%，分析师此前预估为增加2.7%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。