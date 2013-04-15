欧盟每年因逃税损失1万亿欧元税收

* 欧盟一年逃避税金额相当于西班牙经济产出

* 5月欧盟峰会将讨论此问题

* 奥地利面临在透明度上遵守欧盟规定的压力

* 瑞士及列支敦士登担心将成为下个目标

路透布鲁塞尔4月12日 - 欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五表示，逃税行为造成欧盟每年损失约1万亿欧元收入，他宣布欧盟领袖将在下个月峰会讨论此事。

上述税收损失金额相当于西班牙一年经济产值，远超过对希腊、爱尔兰、葡萄牙及塞浦路斯的纾困总额4,000亿欧元。

“我们必须抓紧政治面动力升高的机会，处理这个重大问题，”范龙佩在网路发表的声明中表示。

范龙佩的声明，加上5月22日峰会将纳入这项议题，将使奥地利面临更大压力，必须在分享银行存户资料方面与欧盟其他国家一致。

在欧盟27个成员国之中，奥地利是唯一不愿同意加入欧盟存户资料自动交流规定的国家，奥地利财长希望维护银行保密性的长久历史。

欧盟官员表示，若所有欧盟国家加入欧盟储蓄指令，将有助打击逃税。欧盟储蓄指令是要求分享存户资料的法案。

卢森堡本周宣布，愿意从2015年1月起加入规定，使得奥地利成为唯一尚未加入的欧盟国家。

这个情势转变已经引起瑞士及列支敦士登提高警觉。

瑞士银行家协会周三表示，不认为瑞士需要考虑资料自动交流机制，因为瑞士并非欧盟成员国。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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