路透专访：欧洲不大可能在2017年前实施金融交易税--奥地利财长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“2017年之前或许不可能实施。”
欧元集团成员国财长周一将继续就该议题进行讨论。Schelling表示，他希望对这两种不同模式的税收进行投票，看看两者支持率如何。
Schelling称，区别在于，该征税是否涵盖所有股票和衍生品，以及是否要基于交易商购买金融产品的地点或该金融产品起源于哪里。另一个选项是将税率减半。
Schelling说，迄今为止，尚不清楚哪个方案会得到多数支持。他指出，如果德国和法国等大国不参与，那么这项税收也就没多大意义了。
他没有排除该征税根本不会实施的可能性。“有人可能决定不需要这项税收，那么所有人都会说这不是个议题。但那时候可能不会再继续这项工作了。”
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对周一能否取得重大进展“不是很乐观”，称有关该征税的谈判“非常艰苦”，并称有德国在，这项征税不会失败。(完)
(编译 王兴亚/杜明霞；审校 许娜/戴素萍)
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