欧盟对中国太阳能面板玻璃开征重税

路透布鲁塞尔11月27日 -欧盟周三对从中国进口的太阳能面板玻璃加征高额关税，指称中国生产企业以不公平的低价出口，威胁到欧洲生产企业。

欧盟执委会在声明中表示，税率介于17.1%至42.1%，将从周四起开始征收。

这一措施是暂时的，最终裁定将在明年5月27日前由欧盟28个成员国作出。

欧盟太阳能玻璃市场价值不到2亿欧元，与2012年欧盟从中国总进口额2,900亿欧元相比不过九牛一毛，但该事件标志着欧盟对中国及其出口企业发起新挑战。

欧盟执委会周三表示，自2009年至2012年，从中国进口的太阳能玻璃平均价格下跌27%，而中国产品在欧盟的市场份额从6%扩大到29%。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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