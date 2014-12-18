欧盟政经：监管机构将税收安排调查范围扩大至整个欧盟

“我怀疑执委会是想避免被人说偏袒，不想让卢森堡等国家说自己受到特别针对，”他表示。

卢森堡财长Pierre Gramegna对此举表示欢迎，称“对国际征税和税规相关问题的分析...不能仅限于某个国家的监管框架和实践”。

他表示，支持贾克领导的新欧盟执委会采取措施，加强成员国在企业课税问题上的合作。贾克是前卢森堡首相。

国际社会对卢森堡帮助大企业在全球范围内避税提出批评，贾克接任欧盟执委会主席一事也因此黯然失色。

Gilliams表示，在欧盟范围内进行调查，或许有益于在整个欧洲层面上解决这一问题。

“他们可以在这个基础上，确定一个普遍的做法，”他称。

不过，目前还不清楚，如果不掌握任何不当行为的证据，执委会能否从那些目前还不在审查之列的国家获得信息。