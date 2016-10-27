欧盟要求WTO成立专家组 挑战中国限制12种原材料出口举措

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透布鲁塞尔10月26日 - 欧盟周三要求世界贸易组织(WTO)成立一个争议解决专家组，来审查中国对12种原材料出口设限的行为，欧盟指这一做法令中国的相关生产商具有不公平的优势。
欧盟表示，中国对12种原材料实施的出口关税和出口配额措施，似乎是“依旧令人困扰的行业政策之一，其目的是给予中国生产商实质性的竞争优势，但同时损害了欧盟乃至全世界生产商和消费者的利益。”这12种原材料包括锑、铬、钴、铜、镍铁、石墨、铟、铅、氧化镁、滑石、钽和锡。
欧盟在7月曾要求与中国展开磋商，试图解决这一争议，但未能成功。
欧盟表示，WTO将在11月8日考虑欧盟所提建立争议解决专家组的要求。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。