欧盟要求WTO成立专家组 挑战中国限制12种原材料出口举措

路透布鲁塞尔10月26日 - 欧盟周三要求世界贸易组织(WTO)成立一个争议解决专家组，来审查中国对12种原材料出口设限的行为，欧盟指这一做法令中国的相关生产商具有不公平的优势。

欧盟表示，中国对12种原材料实施的出口关税和出口配额措施，似乎是“依旧令人困扰的行业政策之一，其目的是给予中国生产商实质性的竞争优势，但同时损害了欧盟乃至全世界生产商和消费者的利益。”这12种原材料包括锑、铬、钴、铜、镍铁、石墨、铟、铅、氧化镁、滑石、钽和锡。

欧盟在7月曾要求与中国展开磋商，试图解决这一争议，但未能成功。

欧盟表示，WTO将在11月8日考虑欧盟所提建立争议解决专家组的要求。(完)