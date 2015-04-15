欧盟指控谷歌购物搜寻违反反垄断规定 将调查安卓系统

路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟周三指控谷歌(GOOGL.O)扭曲互联网搜寻结果，偏袒自家的谷歌购物(Google Shopping)服务，打压竞争对手，同时也对谷歌的安卓(Android)行动作业系统展开反垄断调查。

欧盟竞争事务执委维斯塔格发表声明称，已经向谷歌发出一份指控函，谷歌可以据此回应。

“我关切谷歌对自家比价购物服务给予不公平的优势，违反欧盟反垄断规定，”她称。“如果调查结果证实了我们的担忧，谷歌将必须面对法律后果，改变在欧洲的业务模式。”

欧盟执委会可以判处最高达企业全球营业额10%的罚金，对谷歌罚款可能超过60亿美元。

若该执委会认定企业滥用市场主导地位，也可以同时要求涉事企业全面调整业务操作；其在2004年和2009年就曾先后向美国微软(MSFT.O)和晶片大厂英特尔(INTC.O)提出这一要求。

谷歌暂时未作出公开回应，但该公司博客(部落格)上一份致员工的内部备忘录则称上述举措是“非常令人失望的消息”，并表示，“我们的理据很充分，特别是站在为用户提供更好的服务以及增强竞争的角度上来说。”

谷歌应在10周内就上述指控作出回应，可以要求举行听证会。如果该公司不选择和解，就很可能牵涉到法律行动；因此最终定案或许会拖延数月甚至数年时间。(完)

(编译 蔡美珍/徐文焰；审校 张明钧/李婷仪)

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