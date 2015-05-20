欧洲股市上涨 受电信企业并购磋商消息提振

路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周三上涨，延续上日涨势，电信企业的并购交易和合并磋商消息提振该板块大幅攀升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.5%，报1,613.60点，扩大周二录得的涨幅。当日股市上涨，因臆测欧洲央行将加快购债速度。

法国电信集团Altice ATCE.AS急升11.6%，此前Altice同意以91亿美元买入Suddenlink，以进入快速增长的美国有线市场。Altice的法国同业Orange (ORAN.PA)和Bouygues (BOUY.PA)下跌约1.5%。

沃达丰(VOD.L)劲升5.4%，此前Liberty Global (LBTYA.O)主席被援引称，沃达丰和Liberty Global两家公司“很相配”，重燃市场对两家公司将合并的臆测。

金融股是市场焦点。瑞银UBSG.VX上扬3.2%，此前瑞银称，该行和美国当局就汇市操纵指控达成和解，同意支付5.45亿美元罚款，并就LIBOR利率操纵刑事指控认罪。

奢侈品牌公司Burberry (BRBY.L)下挫5%，此前Burberry公布好于预期的业绩，但下调2015/16年零售和批发业务获利指引，公司称因受到外汇变动影响，且预计一些市场的不确定性将上升。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.04%，报11,848.47点。英国富时100指数.FTSE收涨0.17%，报7,007.26点。法国CAC指数.FCHI攀升0.31%，收报5,133.30点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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