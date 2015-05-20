欧洲股市上涨 受电信企业并购磋商消息提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周三上涨，延续上日涨势，电信企业的并购交易和合并磋商消息提振该板块大幅攀升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.5%，报1,613.60点，扩大周二录得的涨幅。当日股市上涨，因臆测欧洲央行将加快购债速度。
法国电信集团Altice ATCE.AS急升11.6%，此前Altice同意以91亿美元买入Suddenlink，以进入快速增长的美国有线市场。Altice的法国同业Orange (ORAN.PA)和Bouygues (BOUY.PA)下跌约1.5%。
沃达丰(VOD.L)劲升5.4%，此前Liberty Global (LBTYA.O)主席被援引称，沃达丰和Liberty Global两家公司“很相配”，重燃市场对两家公司将合并的臆测。
金融股是市场焦点。瑞银UBSG.VX上扬3.2%，此前瑞银称，该行和美国当局就汇市操纵指控达成和解，同意支付5.45亿美元罚款，并就LIBOR利率操纵刑事指控认罪。
奢侈品牌公司Burberry (BRBY.L)下挫5%，此前Burberry公布好于预期的业绩，但下调2015/16年零售和批发业务获利指引，公司称因受到外汇变动影响，且预计一些市场的不确定性将上升。
德股DAX指数.GDAXI收跌0.04%，报11,848.47点。英国富时100指数.FTSE收涨0.17%，报7,007.26点。法国CAC指数.FCHI攀升0.31%，收报5,133.30点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。