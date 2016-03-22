警方追捕布鲁塞尔恐袭嫌犯 伊斯兰国宣称对事件负责

路透布鲁塞尔3月22日 - 伊斯兰国宣称对周二发生在布鲁塞尔机场和高峰时段地铁列车上的自杀性炸弹袭击事件负责。至少30人丧生，警方正在追捕一名逃离机场的嫌犯。

警方对一名戴着帽子的年轻男子发出通缉令。监控曾拍摄到他在Zaventem机场推着满载行李的推车与另外两人同行。调查人员称这两个人随后在机场内实施了自杀性炸弹袭击，至少导致10人死亡。

官员称，在接近多个欧盟机构的地铁列车袭击案中有20人死亡。伊斯兰国宣称这也是一起自杀式袭击。

此次连环袭击事件在整个欧洲引起警戒，全球声援比利时。四天之前，布鲁塞尔警方逮捕了参与去年11月伊斯兰国袭击巴黎的主要嫌犯Salah Abdeslam。

据比利时联邦检察官Frederic Van Leeuw，当局仍在核实此次袭击是否与逮捕Salah Abdeslam有关；不过美国官员表示，袭击事件的组织水平暗示其经过筹划。

警方上周在突袭布鲁塞尔一处公寓时发现了爆炸物和伊斯兰国旗帜。警方还在那里发现了Abdeslam的新指纹，这帮助警方追踪到Abdeslam的行踪。目前还不清楚Abdeslam当时是否已参与策划这次的机场袭击。

伊斯兰国发布声明称，“绑着自杀式炸弹背心，携带爆炸装置和机枪的哈里发战士”将目标对准机场和地铁站，并称他们在人群中引爆了炸弹背心。

周二在布鲁塞尔的一处公寓也发现了一枚炸弹和一面伊斯兰国旗帜，Van Leeuw证实正在搜捕嫌疑人。“三名男性嫌疑人的照片在扎芬特姆机场被拍摄到。其中两人似乎已实施了自杀式袭击。警方正在积极搜捕穿着浅色夹克，头戴帽子的第三名嫌疑人，”他在发布会上表示。

一位政府官员表示，有人看到第三名嫌疑人已逃离机场建筑物。据当地媒体报导，警方在该区域发现了一件未引爆的自杀式炸弹背心。

比利时警方呼吁当时在机场和地铁站的乘客提供任何在袭击发生前拍到的照片，以帮助警方辨别出袭击者。

警方在盘问了Abdeslam之后于周一发出了通缉令，确定25岁的Najim Laachraoui与巴黎恐袭案有关联。但周二的监控画面以及Laachraoui的通缉告示画面并不清楚，因此无法确定他是否就是机场摄像头拍到的嫌疑犯。

据各国政府称，有美国、西班牙和瑞典公民在袭击中受伤。(完)