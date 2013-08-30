欧盟将考虑让强制性资本规定适用于影子银行--文件草案

* 欧盟执委会将调查影子银行

* 欧盟将在2015年就资本要求作出决定

路透伦敦8月29日 - 一份文件草案显示，欧盟可能将其银行强制性资本规定使用范围扩大至更多机构，以便覆盖存在于金融系统“黑暗角落”中的风险。

文件概述了可能的改革方案，用以规范“影子银行”，即主流银行之外较少受到监管的金融中介机构，比如一些对冲基金和券商。这些机构通过证券借贷、回购市场和资产证券化，向经济注入了数以万亿(兆)欧元计的资金。

路透获取的该文件称，资本规则覆盖范围扩大到影子银行，将对欧盟立法者的担忧作出回应。欧盟立法者认为此类活动应和银行一样受到规范。该文件由欧盟执委会起草，计划于9月4日发布。

“讨论影子银行，不可能不考虑欧盟金融业审慎规则的适用范围，”该文件称。

“这些考虑都是为了响应20国集团(G20)多次重申的首要目标，也就是清除金融业的所有黑暗角落。”

强制性资本要求将高于周四发布的一系列针对影子银行的国际标准。

该文件还称，欧盟监管机构之一的欧洲银行业管理局将应要求评估现有银行资本规则之外的金融实体规模，以便评估哪些构成系统性风险。

文件称，欧盟执委会将在2015年决定是否需要出台强制性规定，限制银行业者在影子银行中的曝险。

全球影子银行规模估计为60万亿(兆)美元左右，其中31万亿美元在欧盟地区。

文件称欧盟执委会还将审视共同基金、上市交易基金和其他基金使用的“某些投资技巧和策略”的风险。该文件在发布前可能会有修改。

“审查中，将特别检查投资基金如何使用证券融资交易。基金公司必须确保使用这类交易不会损害他们的流动性，”文件称。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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