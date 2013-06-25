欧盟将削减大型农场补贴至多30%

路透卢森堡6月25日 - 欧盟谈判代表周一同意，大型农场目前享有的欧盟补贴未来可能会减少至多30%，但不会超过这个比例，这是欧盟每年500亿欧元农业政策改革的一部分。

欧盟官员称，来自欧盟各国政府、欧洲议会和欧盟执委会的代表在卢森堡谈判的首日，便就此复杂改革的各项条款达成初步协议。

最终协议预计将于周三在布鲁塞尔举行最后一轮谈判后达成。

改革的主要目标之一是，打破目前在欧洲许多地区存在的农场补贴与历史产量水平之间的联系，以便基于农业规模来发放补贴。

据一名要求匿名的欧盟官员透露，这项调整原本会令欧洲最大农场享有的补贴较目前水平减少至多40%，但谈判代表同意将补贴减少的上限定为30%。

这项调整旨在提高为期50年的共同农业政策(CAP)的公平性，以证明每年向农户提供大量补贴是合理的。

但批评人士警告道，削减对欧洲规模最大、效率最高农场的补贴，可能会损害欧盟的食品安全。(完)

(编译 许娜; 审校 孙茉莉)

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