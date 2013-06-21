欧盟将决定银行倒闭时谁承担损失

* 各国寻求就关闭银行一事制定欧盟统一的规定

* 10万欧元以上的储户可能面临损失

* 法国和德国就法律草案意见分歧

路透卢森堡6月21日 - 欧盟周五将谋求订立规章，迫使大储户在银行倒闭时承担损失。这项敏感的改革可能明确欧元区将如何处理那些陷入困境的银行。

欧盟成员国财长在卢森堡的会议上将试图解决欧洲银行业危机所带来的最大难题之一--如何关闭破产银行，同时又不致造成恐慌，并避免给纳税人带来负担。

“不要指望未来的重组没有成本，”参加协商的一位欧盟高级官员表示。“我们需要一种机制来避免给纳税人造成负担。”

但法国和德国对于新规的严格程度存在意见分歧，法国担心强行让储户承担损失可能导致银行挤兑。

作为讨论基础的一份欧盟法律草案建议，首先是银行股东承受损失，其次是债券持有人，最后是账户存款在10万欧元(13.2万美元)以上的储户。

如此一来，3月塞浦路斯纾困案中，银行储户遭遇的严苛待遇，将永久成为欧洲未来处理银行危机的一大特色。欧盟将要求成员国在关闭银行时遵循这些规定。

找到一个快速解决方案非常重要，欧洲希望摆脱持续五年多的金融动荡，使经济从停滞中崛起。

“在还没有忘记危机的时候，我们现在必须采取行动，”欧洲央行管理委员会委员利卡宁会前在布鲁塞尔表示。

**英国和法国反对**

为确保欧元区长期运作，一个关键要素是一套监管、控制和支持银行业的体系，即所谓的银行业联盟。

在欧盟范围达成一致规定，被视为最终实现欧元区银行业联盟的重要一步。

就制定欧盟统一准则达成一致，可以让德国满意。德国要求在拿欧元区救助资金为银行纾困前，先制定好关闭银行的法规。

欧元区财政周四晚同意拨出600亿欧元，通过欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)来援助银行。

如达成一致，新的欧盟法规将于2015年初生效，有关损失承担的条款将晚至2018年。

但欧盟各国政府之间对这一想法仍存在分歧。

英国和法国认为，各国应该对如何关闭银行持有最终决定权，不必受欧盟新法规的严格束缚。

不过，德国、荷兰和奥地利支持该法规应该以同样方式适用于欧盟全部27个成员国。他们担心给各国留有太多空间将有损新法规的效力。

“一点弹性也许是必要的，但不应该太多，”欧洲央行执委、德国人亚斯穆森向记者表示。他认为投资者需要了解游戏规则。(完)

(编译 李爽/李春喜/朱晓军；审校 郑茵/蔡美珍)

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