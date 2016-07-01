欧洲最大旅游地产商PVCP设中国公司 吸引中国客户欧洲购房

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海6月29日 - 欧洲第一大旅游地产集团--法国Pierre & Vacances-Center Parcs（PVCP）(PVAC.PA)中国全资子公司--璞蔚房地产经纪（上海）有限公司周四开业，该公司的设立，旨在吸引中国投资者前往欧洲购置房产。
去年中国机构和个人投资者在全球购置300亿美元房产，同比增长约一倍，主要投资地包括澳大利亚、加拿大、美国、英国等。而法国等欧洲国家，因语言不通及当地购房手续复杂，尚未成为中国海外投资房产的首选。
据公司新闻稿，开业之际，璞蔚推出PVCP在法国和西班牙的三处旅游地产项目，包括PVCP与欧洲迪士尼公司合建的巴黎自然村庄项目，房产包括联排别墅和公寓，每单位售价25万至46万欧元不等，该项目将于2017年开园迎客。
PVCP集团在全球首创“售后回租”的商业模式，并一直沿用至今。客户在购买PVCP旗下旅游房产同时，即可将房产回租给PVCP集团，租约长达十年以上，PVCP承诺一个稳定回报。
PVCP其实已有“中国血统”。去年11月，中国第四大航空集团海航集团旗下海航旅游集团与PVCP正式结盟，除了海航旅游增资PVCP公司获得约10%股份，成为其第二大股东外；双方将组建合资公司，海航旅游占股60%。合资公司计划在中国设计和运营新型旅游度假中心。
PVCP成立于1967年，目前为2.3万名业主管理其旅游房产，年均迎接全球游客750万名在这些房产中度假，去年公司营业总额达14亿欧元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。