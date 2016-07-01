欧洲最大旅游地产商PVCP设中国公司 吸引中国客户欧洲购房

路透上海6月29日 - 欧洲第一大旅游地产集团--法国Pierre & Vacances-Center Parcs（PVCP）(PVAC.PA)中国全资子公司--璞蔚房地产经纪（上海）有限公司周四开业，该公司的设立，旨在吸引中国投资者前往欧洲购置房产。

去年中国机构和个人投资者在全球购置300亿美元房产，同比增长约一倍，主要投资地包括澳大利亚、加拿大、美国、英国等。而法国等欧洲国家，因语言不通及当地购房手续复杂，尚未成为中国海外投资房产的首选。

据公司新闻稿，开业之际，璞蔚推出PVCP在法国和西班牙的三处旅游地产项目，包括PVCP与欧洲迪士尼公司合建的巴黎自然村庄项目，房产包括联排别墅和公寓，每单位售价25万至46万欧元不等，该项目将于2017年开园迎客。

PVCP集团在全球首创“售后回租”的商业模式，并一直沿用至今。客户在购买PVCP旗下旅游房产同时，即可将房产回租给PVCP集团，租约长达十年以上，PVCP承诺一个稳定回报。

PVCP其实已有“中国血统”。去年11月，中国第四大航空集团海航集团旗下海航旅游集团与PVCP正式结盟，除了海航旅游增资PVCP公司获得约10%股份，成为其第二大股东外；双方将组建合资公司，海航旅游占股60%。合资公司计划在中国设计和运营新型旅游度假中心。

PVCP成立于1967年，目前为2.3万名业主管理其旅游房产，年均迎接全球游客750万名在这些房产中度假，去年公司营业总额达14亿欧元。（完）