焦点：欧洲深感TPP压力 或加速推进与美方进行贸易谈判

路透布鲁塞尔10月6日 - 新达成的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)不仅为欧洲与美国之间达成自由贸易协议打开了大门，也加大了欧盟加速谈判以免落于人后的压力。

包括美国在内的12个国家周一达成了TPP，堪称数十年来最具雄心的一份协定，旨在令这些占全球经济总量四成的国家间贸易往来更加自由。

欧盟正在推进与美国之间的贸易协议，即所谓的“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议”(TTIP)，该协议涵盖全球三分之一贸易量及全球生产总值(GDP)约半壁江山。这项谈判迄今似仍处于停滞状态。

美方原本就希望先达成TPP，再继续推动TTIP。欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，达成TPP是个好消息。

欧洲议会的贸易专家Marietje Schaake称，美国应当能够为TTIP腾出时间和政治资本，再无理由逃避有难度的话题。

“TPP的达成还会提醒欧洲，全球贸易的规则和标准要么由我们来推动，要么是由其他国家来设定，”她表示。

欧洲国际政治经济中心主任Hosuk Lee-Makiyama称，TPP将会带来贸易上的分化，以欧洲为代价来推高美国的国内生产总值(GDP)。

TPP将使近18,000种商品享受到关税减免。该协定还需要赢得持怀疑态度的美国议员的支持。

外界期待TTIP不只取消原本就很低的关税，更可成为一种新形式的贸易协定，更加侧重于就降低企业成本的规定及共同标准取得共识，从而设立依循的标竿。

**欧盟与美日的谈判停滞不前**

达成更具雄心壮志的TTIP顺理成章地成了下一目标。TTIP如若达成，预计可为欧盟和美国双方带来逾1,000亿美元的好处。面对中国经济放缓，欧盟和美国都在谋求自身的增长。

但欧盟官员曾在贸易谈判中抱怨美方谈判代表缺乏弹性，且对削减关税的幅度缺乏野心。

法国贸易部长Matthias Fekl上周表示，美国并未给出认真的提案。

“法国会检视所有选项，如果对方不彻底改变态度，我们将考虑自己的所有选择，包括直接停止这些谈判，”他说。

欧盟在贸易上的野心可不仅仅限于美国。

在12个TPP成员国中，欧盟同墨西哥、智利、秘鲁和新加坡已有双边贸易协议，与加拿大和越南也达成了临时协议，与美国、日本和马来西亚的谈判则正在进行当中。

而澳洲及新西兰也在推动与欧盟展开贸易谈判。(完)