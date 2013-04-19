欧盟成员国不愿支持对华为和中兴展开调查--瑞典

路透都柏林4月18日(记者 Philip Blenkinsop) - 瑞典周四表示，越来越多的欧盟国家不希望欧洲委员会对中国电信设备制造商华为和中兴通讯(000063.SZ)展开调查。

欧洲委员会一直在收集证据，准备就所谓的国家补贴对两公司发起指控。

欧盟的贸易调查通常始于某公司的投诉，但欧洲的电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和诺基亚西门子NOKI.UL没有提起投诉。

贸易消息人士称，上述制造商不愿意这么做，不是因为他们认为中国企业不会受益于补贴，而是担心他们会遭到报复，因此被中国不断扩大的电信设备市场所排斥。

欧盟贸易专员德古赫特(Karel De Gucht)在都柏林的新闻发布会上表示，他在周四的欧盟贸易部长会议上提出了这一议题。他拒绝详述或表示委员会何时可能会决定发起这一潜在调查。

瑞典贸易部长埃娃·比约林（Ewa Bjorling）则对路透表示，多数欧盟国贸易部长暗示，他们不支持对两公司进行调查。

她说：“不是所有的成员国都这么说，但那些已经表态了的，绝大多数赞成我们的立场。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。