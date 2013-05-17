中国商务部：若欧盟启动通信设备调查，将采取应对措施

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月16日 - 中国商务部周四称，如果欧盟执意对中国无线通信设备及其组件启动“双反”（反倾销、反补贴）调查，中方将采取措施维护自身合法权益，维护中国企业的利益。

欧盟贸易执委卡瑞德古特（Karel de Gucht）周三称，欧盟执委会已原则上同意对中国此类产品进行“双反”调查，但调查前会寻求与中方通过协商解决问题。

欧盟官员对路透称，调查的主要目标可能是华为和中兴通讯 。欧盟在声明中没有提及这一点。

“如果欧方执意启动调查，中方将按照WTO规则和中国法律，坚决采取措施维护自身合法权益，维护中国企业的利益，欧方必须承担由此产生的后果，”中国商务部发言人沈丹阳在例行新闻发布会上说道。

沈丹阳称，就无线通信设备产业发展中遇到的问题，中欧双方的沟通渠道一直是畅通和开放的。

他指出，前不久，欧委会一个高级代表团访华，并就此问题与中方进行了磋商，欧方在磋商之后表示磋商富有建设性，并称将对中方提出的解决建议进行研究答复。

“现在，欧方未作任何回复就做出这种决定，让人不得不对欧方通过磋商解决矛盾的诚意产生怀疑，”他说道。（完）