中欧贸易: 欧盟提议对中国陶瓷餐具课征长期进口关税

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟执委会提议对来自中国的瓷盘和其他餐具以及厨具施加长期进口关税,尽管去年底时有多数欧盟成员国反对.
欧盟建议的最终税率介于13.1-36.1%之间,较去年11月订下的初步税率低.
欧盟成员国必须对此进行表决.这类关税施行期间通常会持续五年.
执委会正在调查32件涉及倾销及关税补贴的案件,其中有21件与中国有关.
根据执委会数据,2011年进口自中国的陶瓷餐具和厨具总价值为7.28亿欧元,成为欧盟开刀的较大目标.(完) (编译 李婷仪; 审校 杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。