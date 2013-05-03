独家：欧盟贸易执委将提议对中国太阳能电池板征收惩罚性关税

路透布鲁塞尔5月3日 - 熟悉内情的消息人士透露，欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)将建议对中国产太阳能电池板征收惩罚性进口关税，以保护欧盟同类产品生产商，但此举恐将惹怒中国政府。

这将成为欧盟贸易委员会迄今面对的最大贸易案。欧盟在处理此事时破费周章，一方面要保护欧盟本土生产商免受中国低价进口商品的冲击，另一方面欧盟却需要中国帮助其走出衰退。中国是欧盟的第二大贸易伙伴国。

卡瑞德古特或将在下周三告知其他欧盟执委会成员，欧盟应征收关税来抵御中国的产品。中国产量在2009年至2011年之间翻了两番，已经超出了全球的总需求。

“瑞德古特已准备好进行下去，”熟悉决议的一消息人士称，“委员会有充分的理由。”

外交人士称，下周三，瑞德古特将在与来自欧盟所有国家的贸易代表的会议上提议采取上述措施，从而在6月6日前执行临时性征收措施。

不过，征税决定并不会导致与中国当局协商解决方案的大门关闭，中国当局在12月前仍可以通过协商来避免最终可能实施最多五年的征税决议。

美国去年也对中国的太阳能产品征税，称中国在该行业的快速扩张已造成大量供应过剩。

德国、美国和中国是全球最大的太阳能市场，随着各国开始限制污染和对抗全球变暖，太阳能企业为赢得合约展开竞争。

据一位参与者表示，欧盟对中国太阳能板征收的初步税率可能在30%甚至更高。这将严重降低中国出口产品在欧洲的吸引力。

中国2011年向欧洲出口的太阳能面板价值超过210亿欧元(274.5亿美元)，而10年前中国几乎没有太阳能产品的生产能力。

以德国Solar WorldSWVG.DE为首的欧洲太阳能面板制造商，指责中国同业在欧盟市场倾销太阳能面板和相关部件，而且企图将欧洲太阳能企业挤垮以垄断市场。

“德国在本案中倾注全力施压，”另一位熟知内情的消息人士说。“通常在贸易保护行动中，德国不太会这么做，但这是个面临对手兵临城下的重要产业。”

德国是对中国出口最大的欧洲国家，总理默克尔曾多次访问北京，去年并以温和语气表示，对光伏产业发动贸易战并不符合欧洲利益。

欧洲国家对太阳能的立场不同，因为事实上部分欧洲太阳能产业支持进口来自中国的廉价太阳能电池板，尤其是进口商和光伏电池板装置商。

他们表示，欧盟实施关税将损及清洁能源的发展，而且也担心中国会予以报复。

4月时，代表欧盟六个成员国太阳能面板用户的贸易团体代表曾致函卡瑞德古特，呼吁他不要寻求施加惩罚性关税，并称中国太阳能电池板可能遭课关税的疑虑，已经导致订单遭取消。(完）

(编译 高琦/李春喜/田建华/李婷仪; 审校 张涛/王洋/孙茉莉)

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