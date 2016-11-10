欧盟提议改革针对中国倾销的贸易防御措施

路透布鲁塞尔11月9日 - 欧盟执委会周三提出一种新方法来评估中国制造商是否以不公平的低价出口商品，比如钢铁产品等，以此回应北京方面提出的在年底前做出改变的要求。

欧盟和其它许多中国贸易伙伴都一直在讨论，是否要从12月中旬开始给予中国“市场经济地位(MES)”。中国认为在本国加入世贸组织(WTO)15年后，这是中国应该享有的权利。

目前欧盟将中国作为一个特例对待。欧盟调查员在确定是否存在倾销行为时，将中国出口价格与其他第三方国家--比如美国的出口价格进行比较，而不是将中国出口价格与中国国内价格比较。

欧盟贸易部长预计将在周五会议上讨论新的反倾销举措，届时还将讨论更新其他欧盟贸易防御措施的计划。

欧盟在提议中称，通常的惯例是，裁定WTO成员国的倾销案时是依据该国国内价格来界定。欧盟的提议需要得到28个成员国及欧洲议会的批准，才能成为法律。

不过，如果存在“明显扭曲行为”亦影响到该国国内价格，那么调查员会采用国际指标价格来进行评判。（完）