焦点：投资者抢购欧元区银行和出口商股票 押注ECB加码刺激

资料图片：德国法兰克福股票交易所电子屏幕上显示的德国指标股指DAX走势。 REUTERS/Remote/Stringer

路透伦敦9月19日 - 投资者正争相买入欧洲银行和出口商股票，押注欧洲央行(ECB)将加快释放资金的步伐，以应对顽固的低通胀。

市场认为，欧洲央行的一系列最新刺激举措给未来数月出台更大胆的政策打下了基础，这些政策可能进一步推低欧元并给银行业带来可观利润。

欧洲央行迄今已经拒绝了仿照美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行、直接进行量化宽松(QE)的呼声。欧洲央行称QE在欧洲难以达到同等效果，欧洲大部分商业借贷都经由银行业渠道。美联储和英国央行用新增资金购买了数以十亿计美元的政府债券。

但是，由于欧洲央行所青睐的指标--市场长期通胀预期今年处于低点，而且第一轮四年期贷款所获需求逊于预期，很多人都预计欧洲央行将别无选择。

“可能需要些时间...但我们预计会有更多政策出台，”Societe Generale Private Banking Hambros集团首席投资官Eric Verleyen称。该机构管理着约80亿英镑的资产。

“我们尤其青睐金融股，而且...正在构建应会受益于欧元走软的一篮子股票组合。”

其中他提到了法国轮胎制造商米其林(MICP.PA)。该公司60%营收来自欧洲以外。

就连那些认为在经济改革缺席情况下、货币刺激难以带动持久增长的投资者，也希望利用欧洲央行在未来数月加大刺激力度的前景。

“货币政策只能做这么多，所以我对欧洲股市的中期前景表示警惕，”Crossbridge Capital的董事兼投资服务主管Manish Singh表示。

“不过同时，如果欧元走低，对下一两季度的获利有所助益，”他表示。

Singh一直在买入德国大众汽车(VOWG_p.DE)等出口商股票，押注欧元走软会在短期内提振公司获利；他还买入了法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)等大型银行股。

**驴前挂个胡萝卜**

但全面量化宽松(QE)或许要等上一段时间，因欧央行总裁德拉吉希望看到有迹象显示政府遵循其加深经济改革的建议，然后才会提供更多刺激。

“德拉吉喜欢慢慢来，但就好像是在驴前挂个胡萝卜那样，”De Veere Group国际投资策略师Tom Elliott说。

“我觉得我们最终会实行英国那样的量化宽松，到时候投资者会积极买入欧元区股票，寄望市场上到处都是想要找到投资去处的流动性。”

不过，通往美联储式QE的路上却充满障碍。首先，德国担心这样的QE将减轻其他国家实施痛苦改革的压力。

“真正的QE会有所帮助，而且真的将起到帮助，因为我们仍然相信欧洲央行最终会走到这一步，”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说，该公司在本月稍早欧洲央行宣布政策后，将欧洲股票配比从“减码”上调至“中性”。

“但在欧洲，迈出这一步仍面临政治阻力。这意味着始终存在计划无法兑现的风险。”(完)

(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 高琦/杜明霞)

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