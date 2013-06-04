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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:24 BJT

土耳其总理称反政府抗议者与恐怖主义同流合污

土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)对该国多个城市持续四天的骚乱作出回应，称反政府抗议者“与恐怖主义同流合污”。土耳其民众上周五举行示威阻止伊斯坦布尔塔克西姆广场的改造计划，但示威后来演变成大规模抗议活动，遭到警方镇压，已有数百名警察和抗议者受伤。路透
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