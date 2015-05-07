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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 16:27 BJT

欧盟贸易执委称 欧盟与乌克兰贸易协议将于2016年初实施

路透布鲁塞尔5月7日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，规划中的欧盟-乌克兰贸易协议将从2016年初开始实行，尽管俄罗斯呼吁进一步延后。

“这不是俄罗斯说了算，”玛姆斯托姆参加一个欧盟贸易部长级会议时对记者表示。

2016年初已经较计划延缓一年了，因俄罗斯一直对欧盟联合乌克兰、让乌克兰脱离俄国影响范围的努力唱反调。俄罗斯不断力促协议至少再推迟一年实施。(完)

(编译 陈宗琦; 审校 李春喜)

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