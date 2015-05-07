欧盟贸易执委称 欧盟与乌克兰贸易协议将于2016年初实施

德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆
路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。
路透布鲁塞尔5月7日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，规划中的欧盟-乌克兰贸易协议将从2016年初开始实行，尽管俄罗斯呼吁进一步延后。
“这不是俄罗斯说了算，”玛姆斯托姆参加一个欧盟贸易部长级会议时对记者表示。
2016年初已经较计划延缓一年了，因俄罗斯一直对欧盟联合乌克兰、让乌克兰脱离俄国影响范围的努力唱反调。俄罗斯不断力促协议至少再推迟一年实施。(完)
(编译 陈宗琦; 审校 李春喜)
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路透巴黎/底特律5月22日 - 美国福特汽车(Ford)一位消息人士称，该公司料将宣布重大管理层变动，执行长菲尔德斯将离职，此举反映出投资者对于该公司股价表现及前景愈发不安。
路透巴格达5月22日 - 沙特能源大臣法力赫周一将与伊拉克石油部长会晤，因沙特希望在石油输出国组织(OPEC)周四会议前，说服其他产油国同意将减产协议再延长九个月时间。