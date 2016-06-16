焦点：欧洲伙伴国警告英国 脱欧将令英国银行业失去欧盟通行证

路透布鲁塞尔6月15日 - 英国的欧盟伙伴国拉高了警告分贝，称如果英国在下周公投脱离欧盟，那么总部位于伦敦的银行和金融公司或许会失去能帮他们赚钱的欧盟通行证。

银行业和欧洲官员称，伦敦金融城之所以能和纽约争夺全球最大的金融中心地位，一定程度上得益于自动获得的以低成本在欧盟销售服务的权力，以及所谓的通行证机制下的一套单一规则。

当被路透问及如果英国在6月23日的公投中选择脱离欧盟将会发生何种情况时，法国财长萨潘(Michel Sapin)表示：“英国将不再有通行证，或者需要通过很多基于互惠让步的协商才能取得通行证。”

萨潘说出了很多欧盟官员和外交人士私下的观点。市场普遍认为，可以不受限制地提供金融服务，是英国作为欧盟成员国的最大好处，即便英国的伙伴国同意让英国保留这一好处，也可能会让英国付出较高的代价。

通行证机制使受英国监管的银行只需要通知英国监管部门，就可以在欧盟国家开设分支机构。

英国央行的数据显示，金融服务收入占到英国国民收入的8%。英国金融服务业的收入相当于欧盟所有金融服务收入的近四分之一，并占到欧盟金融服务出口的40%。在英国运营的358家银行中，只有八家的总部设在欧洲其他地方。

“许多英国银行及投资公司的一大担忧是，若英国退出欧盟，他们将无法再享受通行证的好处，将面临类似非欧盟企业受到的限制，”金融业游说团体AFME在一份报告中表示，这令人怀疑伦敦作为欧陆金融服务中心的未来前途。

对于一些在伦敦设置欧洲业务总部的美系、日系及其他非欧洲银行业者来说，他们所受冲击也将和英国同业一样严重。许多业者已经考虑，万一英国退出欧盟，将放弃一部分欧洲业务，或是转移到欧元区境内。

**各种选择**

银行业者仍然能够在希望经营业务的欧洲国家内设立子公司，而不是分行，但一名金融业主管表示，这等于需要投入更多，同时也造成更高成本。子公司必须另外准备资本，而且受到各国监管规范，同时可能还要面临各个国家对于隔离流动性的限制。

理论上，如果英国加入欧洲经济区(EEA)，有可能继续保留通行证系统。EEA目前的非欧盟成员有冰岛、挪威、列支敦士登。

但这也表示英国将接受所有欧盟规定，却没有像现在那样可以影响立法的权力。这也表示，英国将要向欧盟提供一笔资金，以取得市场准入，同时还要完全实施所谓的四大自由，即资本、商品、服务及人员自由流通。

另一个对策是，英国可以设法与欧盟谈判特别协议，就像瑞士的作法。但欧盟金融服务执委希尔周二举出以往例子向欧洲议会表示，即使双方立场一致，这所需要的时间将会远大于两年。(完)