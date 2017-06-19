英国脱欧事务大臣称将以积极和建设性的态度来进行谈判

路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟和英国负责退欧谈判的首席代表周一开始正式谈判，强调有必要快速解决不确定性，采取建设性的态度以达成一项对各方都有利的协议。

英国脱欧事务大臣戴维斯称，把欧盟与英国团结在一起的事情要多于把他们分开的事情。他指出，英国希望与欧盟之间建立深入的特殊关系，他将在谈判中采取积极和建设性的态度。（完）