英国脱欧事务大臣称将以积极和建设性的态度来进行谈判

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟和英国负责退欧谈判的首席代表周一开始正式谈判，强调有必要快速解决不确定性，采取建设性的态度以达成一项对各方都有利的协议。
欧盟首席代表巴尼尔称，他希望制定出一个时间表，依此开展谈判。
英国脱欧事务大臣戴维斯称，把欧盟与英国团结在一起的事情要多于把他们分开的事情。他指出，英国希望与欧盟之间建立深入的特殊关系，他将在谈判中采取积极和建设性的态度。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。