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时事要闻 | 2017年 6月 19日 星期一 17:34 BJT

英国脱欧事务大臣称将以积极和建设性的态度来进行谈判

路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟和英国负责退欧谈判的首席代表周一开始正式谈判，强调有必要快速解决不确定性，采取建设性的态度以达成一项对各方都有利的协议。

欧盟首席代表巴尼尔称，他希望制定出一个时间表，依此开展谈判。

英国脱欧事务大臣戴维斯称，把欧盟与英国团结在一起的事情要多于把他们分开的事情。他指出，英国希望与欧盟之间建立深入的特殊关系，他将在谈判中采取积极和建设性的态度。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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