焦点：英国对退欧过渡性协议的想法回心转意 但欧盟立场已变强硬

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透布鲁塞尔1月16日 - 正当英国对与欧盟达成过渡性退欧协议的想法表现出回心转意之际，它可能发现欧盟领导人的立场已经变得强硬。
数月来欧盟官员一直认为，如果不达成一个过渡性的协议处理双方的贸易关系，到2019年截止期限时不可能完成英国退欧。
这想法得到两岸企业界的认同，他们希望将不确定性降至最小。肩负谈判任务的技术官员也支持这个看法，他们认为最终协议不可能及时达成。唯一不买账的似乎是伦敦的强硬派，他们说倾向于彻底退出。
最近英国首相特雷莎·梅对自己“退欧就是退欧”的措辞变得缓和，强调要避免把企业逼下“断崖”，但欧盟领导人的立场似乎已经变得强硬。
匿名对路透发表看法的欧盟高官的口吻，听起来已经不再是过渡性协议不可避免了。
“技术官僚当然说这显而易见，但坦白说，政治上却完全不是这么回事，”一名资深欧盟官员向路透表示。“英国真的想要这样吗？接受我们所能提供的条件？”
“确实存在坠崖的危险。”
**英国态度转变**
特雷莎·梅打算在3月底启动英国退欧谈判。她将在周二发表演说，若她暗示将接受过渡安排，可能成为新闻头条。
虽然她到现在还没有透露太多她的谈判立场，但无庸置疑的是，英国上月已经软化其对于过渡安排的立场。英国脱欧事务大臣戴维斯于12月初表示，他对于暂时性协议“没什么兴趣”。但一周之后英国报纸纷纷报导，他私下表示不反对暂时性协议。
英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)上月在至今唯一的详细公开评论中，强调不确定会不会有过渡协议，这首要取决于未来长期做法的全面性协议。
不过整体来说，欧盟谈判官员私下多表示，过渡协议势不可免。他们一再表示，英国退欧必须经过三个阶段流程，即谈判、过渡期、及正式退欧，实际上根本急不来。
这种必然性似乎不再是欧盟方面的假设，即便经济上符合逻辑。第二位密切参与英国退欧计划的欧盟官员指出，英国更加依赖于同欧盟的贸易，但欧盟并非如此。这意味着英国比欧盟更需要过渡协议。
“从经济角度出发，欧盟安排过渡协议的动力比英国要小得多，”这位官员说。
“政治角度来讲，谈判的逻辑是，即便是在正式分手后也要同英国保持尽可能近的距离，”这位官员补充说。过渡期的条款取决于长期目标：如果最终目的是达成自贸协议，就不必先对英国商品征收关税然后再取消，所以零关税的过渡协议是合乎逻辑的。
**时不我待**
就算是到明年就资金、国籍和法律等问题达成基本协议，时间也很紧迫，因此临时协议应尽量简洁，“正式分手条款太难谈了，所以我认为不可能为过渡性协议举行谈判，”来自其他27个欧盟成员国之一的英退主要谈判代表告诉路透。
“时间表真的非常紧张。”
虽然正式谈判启动前各方都只是在就自身立场作出暗示，但欧洲大陆国家一直在提醒英国，欧盟条约第50条规定的截止期限赋予了他们优势。不管谈判能否就退欧条件达成协议，两年时间一到，英国都会被请出欧盟。
一位德国高官对路透称，英国应当要求在欧洲经济区(EEA)留上几年。这需要英国接受来自欧盟国家的人员自由流动，并向欧盟预算出资，以求能延续自由贸易。
这位德国官员称，特雷莎·梅应当先要求有过渡协议，以避免在谈判中中无路可走，“风险在于，两年时间耗光了，却没有协议”。
其他27国的领导人已经表明决意要团结一致，不顾国内商界领袖的抱怨，坚持要让英国付出硬退欧的代价，而不是允许可使他国效仿英国退欧的软性选项。
上周，马耳他总理Joseph Muscat呼吁要有过渡协议，主要是因为伦敦仍是欧洲的主要金融中心。马耳他是2017年上半年欧盟轮值主席国。
但Muscat也表示，这将意味着英国接受欧盟法庭继续“作出裁决”。将在2020年前寻求连任的特雷莎·梅，恐怕很难说服那些不耐烦的退欧人士接受这点。
不过另一位欧盟官员称，特雷莎·梅可能在选举前设法倡议部分退出，甚至可能包括继续向欧盟预算出资。
“如一些人所希望那样，这或许与成员国身份无异，”该官员称。“但这是一步，接下来的方向也明晰了...特雷莎·梅会继续受制于退欧强硬派，但她也将不得不有所作为。”(完)
(编译/审校 李春喜/张明钧/艾茂林/侯雪苹/高琦/刘秀红/张荻)
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