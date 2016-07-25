欧盟执委会主席称尚未设定英国启动退欧谈判的截止日期

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透巴黎7月25日 - 欧盟执委会主席容克周一表示，没有设定英国启动退欧谈判的截止日期。
英国首相特雷莎·梅本月稍早对容克表示，英国6月23日公投决定退出欧盟之后，希望与欧盟展开积极的谈判，但需要时间为谈判做好准备。
容克对法国第二电视台表示，启动退欧谈判尚无截止日期；因为具体规定退出程序的欧盟条约第50条款，只有英国才能启动。
“我希望英国尽快向我们提交告退信，我认为英国，特别是那些想要退出欧盟的人，应该已为这种可能性做了准备，”容克说。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。