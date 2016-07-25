欧盟执委会主席称尚未设定英国启动退欧谈判的截止日期

英国首相特雷莎·梅本月稍早对容克表示，英国6月23日公投决定退出欧盟之后，希望与欧盟展开积极的谈判，但需要时间为谈判做好准备。

“我希望英国尽快向我们提交告退信，我认为英国，特别是那些想要退出欧盟的人，应该已为这种可能性做了准备，”容克说。(完)