版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 20日 星期二 07:30 BJT

欧盟和英国同意英国须有序退欧－欧盟首席代表巴尼尔

路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。

巴尼尔和戴维斯在布鲁塞尔进行首日磋商后召开联合记者会。

“首日会议是有益的”，巴尼尔说。

他说，双方的共同目标是确保英国退欧“有序进行”。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐