欧盟执委会主席称必须在英国退欧谈判中采取坚定立场

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透巴黎10月7日 - 欧盟执委会主席容克周五表示，欧盟各成员国必须在与英国进行退欧谈判过程中，在劳动力自由流动问题上采取坚定立场。
一些英国政治人物暗示，在退出欧盟之后，英国将能够与欧盟达成紧密的贸易关系，不需非得允许欧盟地区民众不受阻碍地进入英国。
“如果英国想要可以自由进入(欧盟)内部市场的地位，就必须全面遵守所有规则和所有自由，这应该是显而易见的。”
“你不能一只脚门里，一只脚门外，”容克在巴黎的一次讲话中表示，“在这一点上，我们不能让步。我发现有人在耍花招。”
容克还表示，欧盟对于就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)举行更多的谈判持开放态度，但“不会跪求美国人”。目前TTIP谈判处于停滞状态。 (完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)