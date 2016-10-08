欧盟执委会主席称必须在英国退欧谈判中采取坚定立场

路透巴黎10月7日 - 欧盟执委会主席容克周五表示，欧盟各成员国必须在与英国进行退欧谈判过程中，在劳动力自由流动问题上采取坚定立场。

一些英国政治人物暗示，在退出欧盟之后，英国将能够与欧盟达成紧密的贸易关系，不需非得允许欧盟地区民众不受阻碍地进入英国。

“如果英国想要可以自由进入(欧盟)内部市场的地位，就必须全面遵守所有规则和所有自由，这应该是显而易见的。”

“你不能一只脚门里，一只脚门外，”容克在巴黎的一次讲话中表示，“在这一点上，我们不能让步。我发现有人在耍花招。”

容克还表示，欧盟对于就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)举行更多的谈判持开放态度，但“不会跪求美国人”。目前TTIP谈判处于停滞状态。 (完)