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时事要闻 | 2017年 3月 21日 星期二 08:34 BJT

欧盟执委会称准备开始英国退欧谈判

路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟执委会发言人周一称，执委会正在准备开始英国退欧谈判。此前英国政府证实它将在3月29日启动退欧。

“这边一切都准备妥当，”欧盟执委会首席发言人Margaritis Schinas在例行新闻发布会上说。他指出，一旦其他欧盟国家碰头确认了欧盟执委会的谈判权责，退欧谈判就将开始。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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