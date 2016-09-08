欧洲理事会主席图斯克呼吁英国尽快启动退欧谈判

路透伦敦9月8日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四称，英国尽快启动退欧谈判符合所有人的利益。

图斯克在伦敦与英国首相特雷莎·梅进行首次双边会晤。特雷莎梅曾表示，英国不会在今年触发第50条款，以便让政府有时间做准备。

“我们的目标是建立尽可能密切的欧盟-英国关系。启动谈判取决于英国，而尽快启动符合所有人的最佳利益，”图斯克在推特(Twitter)上称。(完)