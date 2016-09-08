欧洲理事会主席图斯克呼吁英国尽快启动退欧谈判

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦9月8日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四称，英国尽快启动退欧谈判符合所有人的利益。
图斯克在伦敦与英国首相特雷莎·梅进行首次双边会晤。特雷莎梅曾表示，英国不会在今年触发第50条款，以便让政府有时间做准备。
“我们的目标是建立尽可能密切的欧盟-英国关系。启动谈判取决于英国，而尽快启动符合所有人的最佳利益，”图斯克在推特(Twitter)上称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。