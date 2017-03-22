分析：欧盟计划打击成员国走监管捷径 吸引英国外迁业务的行为

路透布鲁塞尔/伦敦3月21日 - 欧盟执委会正寻求打击成员国走监管捷径以便从英国吸引业务的行为，并在周二表示，正考虑组建一个更为强力的证券监管机构，来应对英国退欧造成的分裂局面。

时值英国准备退出欧盟之际，其主要的欧洲竞争对手正争相吸引另觅落脚处的企业和人员。英国目前是欧盟最大的金融中心。

爱尔兰向欧盟高层抱怨称，其一直都受到与伦敦开展较量的金融中心的打压；这些金融中心正争相吸引寻求在英国退欧之后、在伦敦以外的欧洲国家进行重新安置的企业。

“避免成员国相互指责...是十分重要的，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周二对记者说道，他宣布欧盟将就金融监管机构的职权改革开展咨询。

东布洛夫斯基希望不再让人们“觉得成员国可以将监管操作用作竞争工具”，他指出加强对监管机构的要求将有助于在整个欧盟范围内采用相似规定。

虽然欧元区的银行在欧洲央行的严格监管之下，但就保险商和其他金融机构而言并没有类似的强有力的监管机构，其本地业务的规模等要素由各国自己决定。

**权力延伸**

欧盟金融监管系统主要基于证券、银行和保险这三大领域的监管机构。

仅监管评级机构和交易报告机构的欧洲证券和市场管理局，或许是首个权力被提升的监管机构。该局已经在想办法阻止英国退欧之前监管机构之间的不公平竞争。

“可以考虑在细分市场延伸欧洲证券和市场管理局的权力，在细分市场非常有必要增强金融工具市场的统一性和效率，使其更完善，”商议报告称。

东布洛夫斯基称，磋商将花费两个月时间，欧洲执委会将在2017年底做出立法提案。

欧盟执委会在其文章中指出，英国退欧已经加速了执行改革的相关计划。

做为退欧程序的一部分，位于伦敦的欧洲银行业管理局(EBA)必须在欧盟境内另觅落脚处，东布洛夫斯基称此举应该会在英国退欧协商的两年期限截止前实现。英国退欧协商将于3月29日起展开。

东布洛夫斯基指出，此举可能会和EBA和欧洲保险及职业养老金管理局(EIOPA)合并案一同处理。

EIOPA总部位于法兰克福，这意味着合并后的机构将在法兰克福城内迁移，击退巴黎等其他欧盟金融中心的竞争。(完)