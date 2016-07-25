欧盟执委会主席称尚未设定英国启动退欧谈判的截止日期（更新版）

(新增官员谈话内容及背景)

路透巴黎7月25日 - 欧盟执委会主席容克周一表示，在可以展开英国退欧谈判之前，英国将需要数月时间做准备，批评英国并未就公投结果可能为退欧做更万全的准备。

容克并表示，他倾向英国退欧谈判能够越快展开越好，他也证实若英国不接受劳工自由移动，则将无法毫无限制地准入欧盟内部市场。

容克对法国第二电视台表示，“...英国政府需要数月时间调整其立场。”

英国新任首相特雷莎·梅本月稍早对容克表示，英国6月23日公投决定退出欧盟之后，希望与欧盟展开积极的谈判，但需要时间为谈判做好准备。

容克称，启动退欧谈判尚无截止日期；因为具体规定退出程序的欧盟条约第50条款，只有英国才能启动。

“恕我直言，我倾向于英国尽快提交告退信。我想英国人，尤其是那些想要离开欧盟的英国人，或许已经为这个可能性做好准备了，”容克说道。

他表示，如果英国不接受来自欧盟内部人员的自由流动，那么欧盟则不会为英国的商品和服务进入欧盟内部市场打开免税通道。

“对于不接受规则的国家，将不会提供内部市场的入口--不存在例外或细微差别，因为正是这些规则构成了内部市场体系的本质，”容克说道。

法国总统奥朗德曾警告称，若英国阻止来自欧洲的人员自由流动，英国或将丧失欧盟市场准入权，伦敦或将不再是欧元清算中心。(完)