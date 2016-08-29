焦点：英国退欧谈判苦思如何避免硬着陆 德国静默策略提高难度

2016年6月28日，比利时布鲁塞尔，欧盟总部外飘扬的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/ Francois Lenoir - RTX2IN5

撰稿 Paul Carrel

路透柏林8月29日 - 一名高阶欧洲外交人士表示，要英国启动退出欧盟的程序，就有如要关闭飞机发动机一样：最好只在已经看到降落跑道时才这样做，否则所有人都可能面临一场灾难。

当英国启动退欧程序，也就是启动里斯本条约第50条款时，将有两年期限完成退出欧盟。为了避免英国退欧变成一场危险降落，英国及欧盟官员都在摸索如何进行。

选项包括：可能干脆不启动第50条款、试图进行非正式磋商，好让英国对于各种可能局面更有概念、以及先达成过渡协议，再以此作为跳板，完成更为长远的英国退欧协议。

第一个选项首先就过不了德国总理默克尔这关；默克尔是欧洲影响力最大的领导人，也是英国首相特雷莎·梅上个月上任后第一位会晤的欧洲领导人。

“欧盟无法接受这点，”一名亲近默克尔的消息人士表示。默克尔不乐见英国退欧，但她务实地把焦点放在维系欧盟剩余成员国的团结上，她也不认为英国将会就欧盟会籍举行二度公投。

即使英国经济面对6月23日公投退欧显示出韧性，缓解了英国推进退欧进程的经济压力，但特雷莎·梅本人说过“退欧就是退欧”。

然而她表示，英国不会在今年启动退出程序。

对于英国政府来说，以默克尔为首的欧盟领导人拒绝在英国启动退出程序前讨论潜在结局，导致其何时以及如何落实退欧变得更加复杂。

“我们不会预先磋商，”一名接近默克尔的消息人士表示，此人要求匿名。另一名德国政府官员强调柏林对于任何预先磋商的严格限制：“我们不会讨论实质内容。”

在缺乏正式的预先磋商情况下，英国政府必须采取第二个策略：透过欧洲官员布下的阴云，试图确定其退欧后有哪些“着陆”选项。

这种非正规途径可能帮助英国人搞清楚什么是现实的做法，以避免欧盟谈判人员拒绝他们的立场，来不及在两年时间内完成。

**特殊地位**

在欧盟市场准入(英国想获得)和人员自由流动(英国不想要)之间可能的折衷，或许会留下几个可实现的“着陆点”，英国官员会在同谨慎行事的欧盟同僚进行非正式会议中设法确认这些。

在这方面，他们或许已经找到推进的办法。至少有一个国家的政府已经暗示，在英国触发(里斯本条约)第50条前，可能有讨论而非磋商的空间。

德国官员也暗示他们愿作出一些让步，以便同英国达成协议。德国主管欧洲事务的官员Michael Roth认为，在退出欧盟后，英国在与欧盟的关系上有可能获得“特殊地位”。

但欧洲的领导人们不希望英国在承诺退出前，借助在退欧条件上的讨价还价而挟持欧盟。所以就算英国官员们对于可能达成协议的内容越来越有概念，他们仍得在很赶的时间框架内与欧盟达成英国退欧后的解决方案。

在这些情况的背后，欧洲各国日益意识到，英国退欧谈判为期两年的窗口期太短了。

这引出了一些欧洲官员正在讨论的第三个选项：基于与挪威或瑞士类似的现有模式，为英国和欧盟的关系设定一个临时框架。

“这可能是一个暂时解决方案，”一位人士称。

进一步的谈判有可能商量出一个在退欧第50条款提供的两年谈判窗口之后的落脚点。

特雷莎·梅一位发言人称，首相和她所领导的政府将致力于达成“英国协议”，为本国谋取最大利益。

最棘手的地方是市场准入和人员自由流动之间的权衡。欧盟领导人坚决主张人员自由流动。“以人员自由流动换取繁荣的代价很高，”上述欧洲官员称。

减少人员向英国流动的一个方案，就是强化利益方面法规，只有获得确定工作机会的其他欧盟国家人员才能迁徙到英国。

默克尔已经拒绝巴黎和布鲁塞尔在英国公投退欧几天后要求英国“尽快”退出欧盟的要求，为特雷莎·梅争取到一些确定谈判立场的喘息时间。

“公投过后的那些日子，诸多强硬言论满天飞。默克尔当时的表现最好，”英国一位官员称，“她拦了下来，并称‘可以慢慢来’。”

但默克尔的耐心也是有限度的。据接近默克尔的消息人士称，“理清楚符合所有人的利益。”(完)